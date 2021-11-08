На водія склали протоколи за керування у стані сп’яніння та відсутність документів

У Івано-Франківську у 26-річного водія, який керував автомобілем BMW під наркотиками, поліцейські знайшли поліетиленовий пакет та три згортки з наркотиками. У водія також було відсутнє посвідчення водія. Зупинили чоловіка на вулиці Галицькій через порушення правил дорожнього руху, повідомила у понеділок, 8 листопада, прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

«Під час спілкування з 26-річним водієм, інспектори помітили в останнього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування. Висновок лікаря — водій перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Спілкуючись з патрульними водій помітно нервував та підозріло себе поводив. Поліцейських така поведінка насторожила», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.

Поліцейські здійснили поверхневу перевірку авто та виявили у водія поліетиленовий пакет та три згортки з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну. Інспектори склали на водія адмінпротоколи за керування автомобілем у стані сп’яніння та керування без документів.