Водій Audi визнав, що під час керування був напідпитку

На вулиці Івана-Павла II в Івано-Франківську автомобіль Audi наїхав на 3-річного хлопчика у дитячому візку та його бабусю. Дитину госпіталізували в лікарню, а жінка від медичної допомоги відмовилася. 36-річний водій зізнався, що був п'яний, однак від перевірки на стан алкогольного сп'яніння відмовився.

Як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід, ДТП сталась близько 18:00 неділі, 31 жовтня. «Водій під час їзди пошкодив два припарковані автомобілі: Opel Astra та Opel Vectra, опісля виїхав на бордюр та тротуар, де йшла сім'я. Легковик наїхав на візок, в якому сидів 3-річний хлопчик та бабусю. Дитину з легкими травмами ушпиталили в лікарню, жінка від медичної допомоги відмовилася», — розповіла речниця патрульної поліції.

Водій визнав, що під час керування був напідпитку, однак проходити освідчення відмовився як на місці події, так і в медзакладі. На водія склали протоколи за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та порушення правил дорожнього руху.