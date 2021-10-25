Водій легковика не врахував дорожньої обстановки та проігнорував знаки про проведення ремонтних робіт

У місті Тисмениця на Прикарпатті внаслідок зіткнення легкового автомобіля Skoda Superb та вантажівки MAN смертельно травмувався 63-річний пасажир легковика. Поліцейські встановили, що 48-річний водій легковика проігнорував знаки про ремонт дороги, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою, повідомила у понеділок, 25 жовтня, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

За інформацією поліції, у неділю, 24 жовтня, о 7 годині в Тисмениці, 48-річний житель Надвірнянщини рухався на автомобілі Skoda Superb. «Водій легковика не врахував дорожньої обстановки, проігнорував знаки про проведення ремонтних робіт, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN, під керуванням 39-річного мешканця Тернопільщини», — йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Пасажир легковика від отриманих травм помер на місці аварії. Обох водіїв перевірено на стан сп’яніння – тверезі. Слідчі затримали водія Skoda Superb за порушення правил експлуатації транспорту, що спричинило смерть.