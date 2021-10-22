Водія скутера зупинили за керування без номерних знаків та відсутність шолому

У Івано-Франківську поліцейські зупинили 33-річного водія скутера за керування транспортом без номерних знаків та відсутність шолому. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік нетверезий та не має посвідчення водія. Результат алкотестера показав, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в 11,7 раза, повідомила в п'ятницю, 22 жовтня, прес-служба поліції охорони Івано-Франківської області.

У Івано-Франківську близько 05:00 працівники наряду реагування поліції охорони Івано-Франківської області під час патрулювання помітили чоловіка, який рухався на скутері без номерних знаків та мотошолому. Водія зупинили за порушення правил дорожнього руху.

«Під час спілкування з водієм, виявлено ознаки алкогольного сп’яніння, а саме різкий запах алкоголю та нечітка мова. Виявилось, що скутерист не тільки рухався на незаконному автотранспорті без мотошолому, а ще й перебував у стані алкогольного сп’яніння і без посвідчення водія. Водієм скутера виявився місцевий житель 1988 року народження», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції охорони Івано-Франківської області.

На місце події поліцейські охорони викликали екіпаж патрульної поліції, щоб перевірити водія на рівень алкогольного сп’яніння. Перевірка на драгері показала перевищення норми алкоголю в крові в 11,7, після чого на затриманого склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.