Конфлікт виник через збір урожаю між двома агрокомпаніями

У селі Грушка за 25 км від Івано-Франківська під час конфлікту на кукурудзяному полі на 60-річного чоловіка наїхав комбайн. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у Тлумацьку районну лікарню. Конфлікт на полі виник між представниками агрофірм ТОВ «КЛН Агро» та ТОВ «Штерн Агро», повідомили у п'ятницю, 22 жовтня, в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

«Уродженець Німеччини, який є чоловіком співвласниці ТОВ «КЛН Агро», зареєстрованого за адресою у с. Озеряни, перебуваючи в селі Грушка, перешкоджав працівникам ТОВ «Штерн Агро», здійснювати забір врожаю кукурудзи на полі, яке на праві оренди належить ТОВ «Штерн Агро», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення ОДА.

Там також уточнюють, що чоловік спершу спробував зупинити техніку, витягнувши масу клеми комбайна, після чого 30-річний водій рушив вперед, наїхавши на протестувальника.

За інформацією прикарпатської поліції, чоловік потрапив під заднє колесо комбайна, після чого його госпіталізували. Водій комбайна у момент ДТП був тверезим.

Наразі невідомо, чому 60-річний чоловік спробував перешкодити збору урожаю. Судячи з повідомлень управління цивільного захисту Франківської ОДА та поліції, це поле законно орендує інша компанія, працівники якої й збирали врожай.

Поліцейські розпочали розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, винуватцю наїзду загрожує до трьох років обмеження волі.

Додамо, що, за даними YouControl, ТОВ «КЛН Агро» належить Богдану Козаку з Тлумача та двом громадянам Німеччини Вернеру Неймаєру та Карін Луфф, а засновником ТОВ «Штерн Агро» є німецьке підприємство ТЗОВ Штерн і Ко.