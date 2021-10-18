Одна ДТП сталась на вулиці Чорновола, а інша на Довженка

У Івано-Франківську патрульні поліцейські склали протоколи на двох водіїв, які у нетверезому стані в'їхали у електроопори. Обидві ДТП стались на вулиці Чорновола, інша на вулиці Довженка. В одного з водіїв під час перевірки в крові виявили 1,22 проміле алкоголю, що в шість разів перевищує норму, повідомила прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

Вночі, суботи, 16 жовтня, поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Чорновола. Прибувши на місце інспектори побачили автомобіль Opel, що в'їхав в електроопору.

«Поліцейські встановили, що 29-річний водій під час руху не врахувавши дорожньої ситуації та не обравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та вчинив ДТП. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки сп’яніння. Водій пройти освідування відмовився», — йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.

Друге, схоже ДТП сталось на вулиці Довженка. 20-річний водій керуючи автомобілем ВАЗ не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору. Інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці. Результат – 1,22 проміле алкоголю в крові, що в шість разів перевищує норму.

Патрульні склали на водіїв адмінматеріали за порушення правил дорожнього руху та керування в нетверезому стані.