Перший сезок вийшов у квітні

Перший сезон серіалу «Фолаут» вийшов на Amazon Prime Video 10 квітня і за перші 16 днів його подивилось 65 млн глядачів.

Це другий результат в історії платформи, найкращий результат був лише у серіалу «Володар перснів: Персні влади», який вийшов у 2022 році.

За даними Variety «Фолаут» має найбільшу популярність серед дорослих 18-34 років, при чому понад 60% аудиторії фіксували за межами США. Найбільше глядачів шоу подивилось у Великій Британії, Франції та Бразилії.

Окрім глядацької симпатії «Фолаут» отримав високі оцінки від критиків, хоча усі відзначали надзвичайну жорстокість шоу.

Нагадаємо, серіал адаптує популярну однойменну серію ігор. Події розгортаються у світі ретрофутуризму, де не було винайдено транзистора, а всі технології побудовані на ядерній енергетиці. 23 жовтня 2077 року відбулася Велика війна між наддержавами, яка поклала край колишній людській цивілізації. Молода дівчина Люсі МакЛін, що народилася і виросла в комфортному підземному притулку, в результаті обставин виходить на поверхню, де стикається з бандами рейдерів, м'ясоїдними мутантами та іншими небезпеками постапокаліптичного Лос-Анджелеса. Незабаром її супутниками стають двоє нових друзів.