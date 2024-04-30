Віктора Нечитайла призначили на цю посаду в травні 2023 року

Начальник головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з нею, поліцейський за 2023 рік заробив понад 1 млн 170 тис. гривень. Також його дружина Леся отримала подарунок в грошовій формі в розмірі 60 тис. грн. Готівкою Віктор Нечитайло тримає 80 тис. грн та 20 тис. доларів. Леся Нечитайло має в готівці 23 тис. доларів.

Віктора Нечитайла на посаду керівника поліції Буковини призначили в травні 2023 року. До того часу поліцейський обіймав посаду заступника начальника головного управління Нацполіції в м. Київ. В декларації за 2023 рік Віктор Нечитайло задекларував 4 об'єкти нерухомості. Його сім’я володіє квартирою площею 81,9 м2 в Києві. Дружина Леся Нечитайло має у власності дачний будинок площу 75 м2 та земельну ділянку в селі Куликівське Бердянського району Запорізької області. Також Віктор Нечиатйло вказав орендовану квартиру в Чернівцях, яка належить Михайлу Качмарському.

У власності дружини Нечитайла в декларації за 2022 рік був вказаний автомобіль Mitsubishi Outlender 2013 року випуску, яким користувався Віктор Нечитайло. Придбали транспорт в 2017 році за 392 000 грн. В декларації за 2023 рік цього поліцейський не вказав жодного авто.

Зарплата Віктора Нечитайла за 2023 рік склала 1 170 тис. грн, а саме йому заплатила понад 510 тис. грн з Головного управління Нацполіції в Києві, ще 660 тис. грн він отримав вже в Чернівцях. Також він вказав 6 тис. грн соціальної допомоги. Леся Нечитайло отримала подарунок в грошовій формі в розмірі 60 тис. грн від Тетяни Констанди. Готівкою Віктор Нечитайло тримає 20 тис. доларів, що на 3 тис. доларів менше, а ніж в 2022 році та 80 тис. гривень. Його дружина має 23 тис. доларів.

До 2023 року Віктор Нечитайло працював у столиці на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві. До того працював та навчався в Донецькій області. Віктор Нечитайло у 1998 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, а в 2004 році завершив навчання у Донецькому державному університеті управління за спеціальністю «Правознавство, менеджмент організацій».

Службу в правоохоронних органах розпочав у 1998 році на посаді інспектора відділення по контролю за дотриманням транспортної дисципліни при інспекції з особового складу управління роботи з персоналом УМВС України в Донецькій області. Працював старшим інспектором, а з 2005 року був призначений на посаду заступника начальника інспекції з особового складу управління роботи з персоналом УМВС України в Донецькій області.