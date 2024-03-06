Віктора Нечитайла на посаду керівника поліції Буковини призначили в травні 2023 року

Начальник головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, поліцейський за 2022 рік заробив понад 1 млн 158 тис. гривень. Також він отримав подарунок в грошовій формі в розмірі 65 тис. грн. Готівкою Віктор Нечитайло тримає 95 тис. грн та 22 тис. доларів.

Віктор Нечитайла на посаду керівника поліції Буковини призначили в травні 2023 року. До того часу поліцейський обіймав посаду заступника начальника головного управління Нацполіції в м. Київ. В декларації за 2022 рік Віктор Нечитайло зазначив свою дружину Лесю, сина Максима та доньку Вікторію. Поліцейський задекларував 3 об'єкти нерухомості. Його сім’я володіє квартирою площею 81,9 м2 в Києві. Дружина Леся Нечитайло має у власності дачний будинок площу 75 м2 та земельну ділянку в селі Куликівське Бердянського району Запорізької області. У її власності також є автомобіль Mitsubishi Outlender 2013 року випуску, яким користується Віктор Нечитайло. Придбали транспорт в 2017 році за 392 000 грн.

Зарплата Віктора Нечитайла за 2022 рік склала 1 158 559 грн. Також він отримав соціальну допомогу в розмірі 6000 грн та благодійну допомогу від Благодійного фонду правоохоронних органів столиці в розмірі 123 тис. грн. Надія Нечитайло передала йому подарунок в грошовій формі в розмір 65 тис. грн. В декларації за 2021 рік також вказано, що ця ж сама жінка знову ж таки надала подарунок в грошовій формі в розмірі 50 тис. грн.

Дружина Леся Нечитайло офіційно ніде не працює. Вона в 2022 році отримала 32 717 соціальних виплат. Також Леся Нечитайло одержала подарунок в грошовій формі в розмірі 50 тис. грн від Тетяни Констанди. Ще один дохід зазначений в декларації – дохід від відчуження рухомого майна в розмірі 160 тис. грн. Готівкою Віктор Нечитайло тримає 22 тис. доларів та 95 тис. гривень. Його дружина має 24 500 доларів.

До 2023 року Віктор Нечитайло працював у столиці на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві. До того працював та навчався в Донецькій області. Віктор Нечитайло у 1998 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, а в 2004 році завершив навчання у Донецькому державному університеті управління за спеціальністю «Правознавство, менеджмент організацій».

Службу в правоохоронних органах розпочав у 1998 році на посаді інспектора відділення по контролю за дотриманням транспортної дисципліни при інспекції з особового складу управління роботи з персоналом УМВС України в Донецькій області. Працював старшим інспектором, а з 2005 року був призначений на посаду заступника начальника інспекції з особового складу управління роботи з персоналом УМВС України в Донецькій області.