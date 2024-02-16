За 2022 рік посадовиця заробила майже 500 тис. грн

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Оксана Гринчук з Буковини подала декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, нардепка за 2022 рік заробив майже 500 тис. гривень. Також обраниця задекларувала два автомобілі, один з яких придбала в 2021 році. Ольга Гринчук отримує аліменти на сина в розмірі 120 тис. грн.

В декларації за 2022 рік народна депутатка зазначила сина Нікіту Сєхова. В декларації за 2021 рік також зазначалася і її донька – Катерина Гринчук. Нардепка задекларувала 3 об’єкти нерухомості. У власності Оксани Гринчук є квартира в Чернівцях площею 65 м2. Також нардепка орендує квартиру в Києві загальною площею 82,6 м2. Там вона проживає зі своїм сином. Окрім цього її син Нікіта безоплатно може користуватися будинком в місті Заставна Чернівецького району, який належить Анатолію Чернецькому.

Нардепка задекларувала два автомобілі. Перший вона придбала в 2006 році. Це Toyota Matrix 2003 року випуску. Ще один автомобіль вона купила в 2021 році. Це Infinfti QX50 2016 року випуску. Заплатила Оксана Гринчук за нього 212 770 грн. В повідомленні про суттєві зміни в майновому стані народна депутатка чомусь це авто задекларувала як сільгосптехніку, однак в наступних деклараціях виправила свою помилку.

За 2022 рік нардепка отримала 494 509 грн зарплати у Верховній Раді України та 120 тис. грн на отримання сина від його батька Володимира Сєхова. В 2021 році вона отримала на 42 тис. грн більше зарплати. Готівкою Оксана Гринчук має 170 тис. грн, 32 тис. доларів та 5350 євро. Також на банківському рахунку у неї задекларовано понад 30 тис. грн. У сина – 2700 доларів готівкою.

Додамо, що Оксана Гринчук у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 67 у списку як безпартійна. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Раніше працювала менеджеркою ТОВ «Бізнес-центр «Буковина». До того працювала у секторі маркетингу ПрАТ «Київстар». Закінчила математичний факультет Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича.