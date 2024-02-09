Нардеп задекларував понад 485 тис. грн зарплати

Народний депутат від партії «Слуга народу» Володимир Козак, якого обрали за списком від партії під номером 68, подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, нардеп за 2022 рік заробив майже 485 тис. гривень. Також обранець задекларував три коштовних годинники та 4 ювелірні прикраси. Його дружина, підприємиця, заробила 3,6 млн гривень.

В декларації Володимир Козак вказав своїх дітей – сина Володимира та доньку Альону і дружину – Тетяну Козак. Серед нерухомості нардеп у своїй власності зазначив квартиру на понад 105 м2 у Києві та паркомісце. Також він має нежитлове приміщення площею майже 167 м2 й земельну ділянку на понад 2000 м2 у селі Ломачинці Сокирянської громади. Також Володимир Козак користується двома гаражами дружини у Києві. Ще однією квартирою у столиці може також безплатно користуватися, бо там зареєстрована його дружина разом з дітьми. Належить це помешкання Юлії Пріваловій. Тетяна Козак має квартиру у Києві та земельну ділянку на понад 1200 м2 у Бучі.

Народний обранець в 2022 році заробив понад 485 тисяч у Верховній Раді України. Його дружина Тетяна заробила понад 3,6 мільйона гривень як підприємиця. Також вона зберігає готівкою 335 тис. доларів, 40 тис. євро, 70 тис. гривень. На банківському рахунку дружина нардепа має понад 153 тис. гривень, а у Банку Монреаля – 219 канадських доларів та понад 15 тис. американських. Нардеп має 74 тис. євро та 226 тис. доларів готівкою, ще понад 66 тис. гривень зберігає на рахунку у банку.

У своїй власності автомобілів Володимир Козак не має, однак їздить на Porsche Cayenne 2016 року випуску, який належить Юлії Приваловій, а також користується автомобілем дружини Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску.

Крім цього, нардеп задекларував ювелірні вироби, які належать його дружині: браслет, перстень та сережки з дорогоцінним камінням, годинник Rolex, а також обручка, сережки та кулон з діамантами. У Володимира є два годинники марок Ulysse Nardin та Omega. Вартість годинників в декларації не вказана, одна ціна на хронометр торгової марки Omega стартує від 279 тис. грн, ціна на годинник Ulysse Nardin стартує від 400 тис. грн.

Володимир Козак у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 68 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Підприємець. Юрист, експерт з питань експорту та залучення інвестицій. Обіймав посаду директора компанії «Буковинський сад». Працював юрисконсультом корпорації «Сварог Вест Груп».

Закінчив юридичний факультет КНУ ім.Т.Г.Шевченка та Національну академію державного управління при Президентові України (спеціальність «державне управління — управління суспільними процесами»). Родом із села Романківці Чернівецької області.