Проживає нардеп в будинку матері в селі Реваківці

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Заремський подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Документи на сайті НАЗК з’явилися увечері 30 січня. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, Максим Заремський за 2022 рік заробив понад 470 тис. гривень. В декларації він також вказав свою матір – Сільву Заремську, яка працює в Неполоковецькій селищній раді Чернівецького району. В неї також є два об’єкти нерухомості – будинок та земельна ділянка.

У Верховній Раді Максим Заремський за 2022 рік заробив майже 470 тис. гривень. Це на 30 тис. гривень менше, а ніж нардепу заплатили за 2021 рік. Його мати Сільва Заремська, яку він також вказав в декларації, отримала від Неполоковецької селищної ради Чернівецького району понад 108 тис. гривень.

Максим Заремський нерухомістю та автомобілями не володіє, а прописаний в будинку, який належить його матері. Це помешкання площею понад 80 м2 в селі Реваківці Неполоковецької громади. Також Сільва Заремська володіє земельною ділянкою площею 5000 м2 в цьому ж селі.

Нардеп Максим Заревський задекларував також готівку – 65 тис. грн, 4 тис. доларів та 2 тис. євро. В декларації за 2021 рік посадовець вказав, що він має 30 тис. гривень, 3 тис. доларів та 1 тис. євро.

Довідка.

32-річний Максим Заревський у 2019 році був обраний до Верховної Ради по 202 округу (Чернівецька область) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Член Комітету з питань бюджету. У 2015 році був начальником відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА. У 2010 році обрався до Берегометської сільської ради Кіцманського району Чернівецької області як самовисуванець. У 2013-2015 роках був завідувачем сектору з питань надзвичайних ситуацій Кіцманської РДА Чернівецької області, згодом став головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій.

У 2012 році закінчив магістратуру Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Право». Народився 26 вересня 1991 року у Могильові, Білорусь. Неодружений.