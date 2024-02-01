Нардеп з Буковини за 2022 рік задекларував 470 тис. грн зарплати та готівку
Максим Заремський у власності не має ні нерухомості, ні автомобіля
Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Заремський подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Документи на сайті НАЗК з’явилися увечері 30 січня. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, Максим Заремський за 2022 рік заробив понад 470 тис. гривень. В декларації він також вказав свою матір – Сільву Заремську, яка працює в Неполоковецькій селищній раді Чернівецького району. В неї також є два об’єкти нерухомості – будинок та земельна ділянка.
У Верховній Раді Максим Заремський за 2022 рік заробив майже 470 тис. гривень. Це на 30 тис. гривень менше, а ніж нардепу заплатили за 2021 рік. Його мати Сільва Заремська, яку він також вказав в декларації, отримала від Неполоковецької селищної ради Чернівецького району понад 108 тис. гривень.
Максим Заремський нерухомістю та автомобілями не володіє, а прописаний в будинку, який належить його матері. Це помешкання площею понад 80 м2 в селі Реваківці Неполоковецької громади. Також Сільва Заремська володіє земельною ділянкою площею 5000 м2 в цьому ж селі.
Нардеп Максим Заревський задекларував також готівку – 65 тис. грн, 4 тис. доларів та 2 тис. євро. В декларації за 2021 рік посадовець вказав, що він має 30 тис. гривень, 3 тис. доларів та 1 тис. євро.
Довідка.
32-річний Максим Заревський у 2019 році був обраний до Верховної Ради по 202 округу (Чернівецька область) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Член Комітету з питань бюджету. У 2015 році був начальником відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА. У 2010 році обрався до Берегометської сільської ради Кіцманського району Чернівецької області як самовисуванець. У 2013-2015 роках був завідувачем сектору з питань надзвичайних ситуацій Кіцманської РДА Чернівецької області, згодом став головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій.
У 2012 році закінчив магістратуру Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Право». Народився 26 вересня 1991 року у Могильові, Білорусь. Неодружений.