Сім'я нардепки володіє 7 об'єктами нерухомості

Народна депутатка з Буковини Олена Лис від «Слуги народу» опублікувала декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Олена Лис задекларувала понад 522 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік її зарплата у Верховній Раді України становила 528 тис. грн. Сім'я нардепки володіє 5 об'єктами нерухомості, ще одну квартиру чиновниця орендує в Києві, а її донька приписана в квартирі, яка є власністю іншої особи. Чоловік Олени Лис займається підприємницькою діяльністю. Олена та Ігор Лис тримають готівкою 100 тис. євро, 210 тис. доларів та 460 тис. гривень.

Народна депутатка Олена Лис задекларувала садовий будинок в Чернівцях площею 160 м2, також в обласному центрі вона володіє земельною ділянкою площею понад 500 м2. В Києві Олена Лис орендує квартиру в Світлани Савенко площею 76,6 м2. Також нардепка має квартиру в місті Могилів-Подільський Вінницької області звідки вона родом. Площа житла становить 62,37 м2. Чоловік нардепки Ігор Лис має квартиру площею 74,3 м2 та земельну ділянку площею 0,10 м2 в селищі Гусятин Тернопільської області. Також народна депутатка задекларувала квартиру в Чернівцях, де зареєстрована її донька Софія Лис. Квартира перебуває у власності Ірини Голіней.

В сім’ї Лис є автомобіль Toyota Camry 2011 року випуску і вартістю 345 тис. гривень. Чоловік Олени Ігор Лис має зареєстровані корпоративні права на ТОВ «Непентес ЛТД», його частка в статутному фонді становить 100%.

У декларації Олена Лис вказала 522 771 грн заробітної плати. ЗА 2022 рік її чоловік отримав 43 758 грн від підприємницької діяльності в ТОВ «Емвей Україна» та 143 грн від ТОВ «Свіженька».

Сім’я Лис має чималі статки готівки. В декларації Олена Лис вказала, що володіє 15 тис. євро, 10 тис. доларів та 80 тис. грн. Ігор Лис має 85 тис. євро, 200 тис. доларів та 380 тис. грн. Додамо, що у довоєнний період Ігор Лис тримав 460 тис. грн готівкою.