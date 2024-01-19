За 2022 рік начальник ДСНС Буковини заробив майже 1 млн грн

Начальник Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області Сергій Михайлюк опублікував декларацію про доходи за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, головний рятувальник за цей період заробив майже 1 млн гривень. Також його безробітна дружина Олена Михайлюк стала власницею квартири площею 125 м2 та будинку площею 278 м2 в Чернівцях. Сам Сергій Михайлюк придбав мотоцикл Kawasaki за в середньому в п’ятеро заниженою ціною від ринкової.

Начальник Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області Сергій Михайлюк декларацію за 2022 рік оприлюднив 7 квітня 2023 року. У ній він задекларував службову квартиру площею 62,8 м2 в Чернівцях, в якій він проживає спільно зі своєю другою дружиною Оленою та донькою Олександрою. У дружини Олени є земельна ділянка площею 18582 м2 в місті Заставна Чернівецького району та квартира площею 125, 8 м2, яка перейшла у її власність в липні 2022 року. Вартість житла становила згідно з декларацією понад 1000 гривень.

Також у сім’ї Михайлюків є будинок площею 278 м2 в Чернівцях, у власності він також перебуває з 2022 року. За адресою в будинку зареєстровані Сергій Михайлюк, його дружина Олена, доньки – Яна та Олександра і родичка Віра Михайлюк. Також на сім’ю Михайлюків зареєстрована і земельна ділянка, на якій стоїть цей будинок, площею 1000 м2. До речі, в попередній декларації про доходи за 2021 рік Сергій Михайлюк вказав лише два об’єкти нерухомості – службову квартиру і землю дружини.

Серед транспортних засобів у головного рятувальника зареєстрований мотоцикл Kawasaki ZR 900 2019 року випуску. Сергій Михайлюк став його власником в травні 2022 року і зазначив вартість мотоцикла – 45 тис. грн. Хоча ринкові ціни на Kawasaki моделі ZR 900 2019 року випуску коливаються в межах 5-8 тис. доларів. У дружини Олени є BMW X5 2014 року випуску за ціною в 30 500 грн.

За 2022 рік Сергій Михайлюк на посаді керівника ДСНС Буковини заробив 993 946 грн. Також він отримав 16 тис. грн за викладання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. У 2022 році Сергій Михайлюк продав свій старий мотоцикл і отримав за нього 49 тис. грн.

Також в головного рятувальника є 2 100 000 грн готівкових коштів, це приблизно на 250 тис. грн більше, а ніж в 2021 році. Також Сергій Михайлюк сплачує аліменти своїй першій дружині Діані Михайлюк в розмірі майже 150 тис. грн.