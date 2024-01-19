Володимир Чернецький очолює головне управління ДСНС Прикарпаття з 2010 року

Начальник Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Володимир Чернецький задекларував 994 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік він заробив у ДСНС 622,9 тис. грн. Також головний рятувальник Прикарпаття отримав понад 222 тис. грн доходу від цінних паперів та їх продажу. На банківських рахунках у Володимира Чернецького розміщено 25,3 тис. грн, ще 200 тис. грн і 28,6 тис. доларів він тримає готівкою. У його власності – «Волга» 1955 року випуску та причіп «Дністер». Також він користується Audi A6 своєї дружини.

Дружина керівника ДСНС в Івано-Франківській області Ольга Чернецька заробила у ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» 127, 3 тис. грн. Ще майже півмільйона гривень у 2022 році Ольга Чернецька отримала за продаж електроенергії по зеленому тарифу. На її банківських рахунках – 15,6 тис. грн, ще 40 тис. доларів та 145 тис. грн жінка тримає готівкою. У власності дружини рятувальника – 9 земельних ділянок, 4 будинки, квартира і торгово-офісне приміщення в Івано-Франківську. З автівок Ольга Чернецька задекларувала Audi A6 і КамАЗ.

Додамо, що Володимир Чернецький очолює головне управління ДСНС (раніше МНС – ред.) України в Івано-Франківській області з 2010 року.