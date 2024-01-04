У 2021 році Богдан Гриновецький скаржився журналістам, що в очолюваному ним суді бракує коштів на заробітну плату, поштові марки та комунальні послуги

Голова Івано-Франківського апеляційного суду Богдан Гриновецький опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Богдан Гриновецький задекларував 2,8 млн грн зарплати та 222 тис. грн пенсії. У довоєнний 2021 рік його зарплата в суді становила 2,9 млн грн, а пенсія – 216 тис. грн. Дружина судді Ольга Гриновецька у 2022 році заробила у головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області 238 тис.грн.

Разом з дружиною суддя тримає на банківських рахунках понад 730 тис. грн та володіє двома автомобілями – Toyota Yaris вартістю 517 тис. грн і Volkswagen Tiguan за 1,1 млн грн. У грудні 2022 року голова Івано-Франківського апеляційного суду разом з дружиною придбали нову квартиру площею 123 м2 разом з гаражем за 1,4 млн грн.

Додамо, що Богдана Гриновецького чотири рази обирали головою апеляційного суду в Івано-Франківську. У вересні 2021 року він скаржився журналістам, що в очолюваному ним суді бракує коштів на заробітну плату, поштові марки та комунальні послуги.