Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Руслан Марцінків задекларував 611,6 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата становила 571,9 тис. грн. Ще 140,7 тис. грн міський голова задекларував на рахунку в «Укрсиббанку». Також він тримає вдома 210 тисяч гривень та 9000 доларів готівкою.

У власності Руслана Марцінківа Skoda Oktavia 2016 року випуску вартістю 468,7 тис. грн і квартира, площею 102,3 м2, які були у декларації 2021 року.

Дружина міського голови Івано-Франківська Оксана Марцінків задекларувала 177,6 тис. грн зарплати в комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» та допомогу при народженні дитини.

Крім того, у декларації за 2022 рік Руслан Марцінків повідомив про авторські права на монографію «Правові засади створення та діяльності служби безпеки Організації Українських Націоналістів» та книгу «Сотня "Дністер". Терня чи Лаври».