На посаді голови обласної ради Бойко у 2022 році заробив понад 800 тисяч гривень

Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, голово облради за цей період заробив трохи більше ніж 800 тис. гривень. Його дружина Олександра Бойко отримала 3 285 466 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Також сім’я Бойко володіє шістьма об’єктами нерухомості та двома автомобілями.

Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко декларацію за 2022 рік оприлюднив 11 січня 2024 року. У ній він задекларував квартиру площею 43 м2 в Чернівцях, три нежитлові приміщення площею 780 м2, 297 м2 та 255,6 м2 в Сокирянах. Також є задекларована земельна ділянка площею майже 1700 м2 у селі Гвіздівці Сокирянської громади. Право власності на цю нерухомість має дружина Бойка Олександра. Також він вказав квартиру у Чернівцях площею понад 85 м2. Цією квартирою можуть користуватися Олексій Бойко з дружиною за усною домовленістю.

Голова облради також задекларував два автомобілі. Олексій Бойко має автомобіль марки Mitsubishi 2008 року випуску і вартістю 140 тис. грн. Також за усною домовленістю він може користуватися автомобілем Toyota 2020 року випуску і вартістю 795 тис. грн. Цим авто володіє його дружина і воно було придбане в 2020 році.

На посаді голови обласної ради Олексій Бойко у 2022 році заробив понад 800 тисяч гривень. Це менше, ніж у 2021 році – тоді він отримав понад мільйон гривень зарплати.

Його дружина отримала майже 3,3 мільйона гривень доходу як підприємиця. Крім цього, з січня 2022 року Олександра має 100% корпоративних прав у ТОВ «Смарт Інкам», яке надає в оренду нерухоме майно. Вартість її частки у грошовому вираженні складає понад 3,4 мільйона гривень.

У 2021 році Бойко зберігав 200 тисяч гривень готівкою, а його дружина 240 тисяч гривень. У декларації за 2022 рік готівкових грошей немає. Проте вказані фінансові зобов’язані. Зокрема зазначається, що дружина Бойка позичила в двох людей кошти. В свого свекра та свекрухи в 2020 році вона позичала майже 500 тис. грн. Ще раз позику здійснювала в свекра в 2022 році на суму 400 тис. гривень.