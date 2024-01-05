Голова суду також отримав пенсію в розмірі понад 240 тис. грн

Голова апеляційного суду Буковини Валерій Марчук оприлюднив декларацію за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник суду за цей період заробив понад 3 млн гривень. Ще понад 240 тис. грн голова суду отримав пенсії. Доходи його дружини в декларації не зазначені. Також Валерій Марчук подарував майже 1 млн 100 тис. грн невідомій особі.

Голова апеляційного суду Буковини Валерій Марчук подав декларацію про свої доходи за 2022 рік в травні 2023 року. В ній він окрім себе зазначив також і свою дружину – Раїсу Марчук. Спільно подружжя Марчуків володіють земельною ділянкою в Чернівцях загальною площею 941 м2 та будинком, який розташований на цій землі загальною площею 278 м2. Цю нерухомість Марчуки придбали в 2011 році за понад 1 млн 300 тис. грн.

Голова суду також задекларував автомобіль марки Toyota RAV4 2019 року випуску. Його вартість склала 945 тис. грн. Заробітна плата Валерія Марчука склала 3032903 гривень, також буковинець отримав 241 711 гривень пенсії. Голова суду також тримає 64 тис. доларів та 17 тис. євро готівки. На банківських рахунках в нього є понад 51 тис. гривень.

Також суддя зазначив, що він отримує заробіток й з викладання в приватному вищому навчальному закладі «Буковинський університет», однак не вказав, скільки саме за цю роботу йому заплатили.

Окремим повідомленням про суттєві зміни від 19 травня 2023 року Валерій Марчук зазначив, що він подарував невідомій особі 1096800 гривень. Варто додати, що це вже не перший такий подарунок судді. В декларації за 2021 рік Валерій Марчук також здійснював подарунок на суму 1116000 гривень.