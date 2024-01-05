Сім'я Гірських тримає вдома чимало готівки

Голова апеляційного суду Тернопільщини Богдан Гірський оприлюднив декларацію за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник суду за цей період заробив 2 828 489 гривень. Також його син Денис Гірський придбав квартиру, паркомісце та підсобне приміщення у Тернополі. Вартість помешкання склала 820 тис. гривень, а паркомісця – понад 263 тис. грн.

Голова апеляційного суду Тернопільщини Богдан Гірський декларацію про доходи за попередній рік подав 31 жовтня 2023 року. Згідно з документом, спільним майном володіє не лише суддя, але й його дружина Ольга Гірська та син Денис Гірський.

За 2022 рік Богдан Гірський отримав 2 828 489 гривень офіційної зарплати. У своїй власності він має квартиру у Тернополі площею понад 66 м2, де прописаний спільно з дружиною та сином, гараж площею майже 20 м2, земельну ділянку площею 26 м2. Спільно з дружиною вони володіють будинком в селі Великі Бірки площею понад 100 м2 та земельною ділянкою, на якій стоїть ця будівля, площею понад 700 м2. Будинок подружжя Гірських набуло в 2011 році, в декларації зазначена його вартість – майже 200 тис. грн, а от землю оформили в 2021 році. Скільки вона коштує – в документі не зазначено.

Син судді Денис Гірський в 2022 році купив квартиру, паркомісце та підсобне приміщення. Вартість квартири площею майже 60 м2 склала 820 тис. грн, паркомісця площею понад 14 м2 – 263 420 грн, а нежитлового приміщення площею 3,2 м2 – майже 59 тис. грн.

У власності судді також є автомобіль марки Nissan X-trail, 2017 року випуску вартістю 780 тис. грн. Його дружина та син транспортом не володіють.

За 2022 рік Ольга Гірська, яка працює в головному управлінні Пенсійного фонду в Тернопільській області отримала 269 754 гривень зарплати. У сина судді офіційного прибутку не має.

Сім’я Гірських також тримає вдома чимало готівки. Богдан Гірський задекларував 40 тис. доларів та 10 тис. євро. На рахунках в банках в його сім’ї є також – 96 700 гривень, 906 фунтів стерлінгів.