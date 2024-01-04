Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин подав декларацію про доходи за 2022 рік. Як зазначено на сайті Національного агентства з питань запобігань корупції, він подав її у середу, 3 січня.

Як йдеться у декларації, всього за 2022 рік Олександр Симчишин заробив на посаді мера 627,5 тис. грн. Орієнтовно це по 52,2 тис. грн щомісяця. Також він отримав 27 тис. грн виплат згідно з цивільно-правовим договором від благодійної організації «Право на захист». Ще він повідомив НАЗК про 74,3 тис. грн на банківському рахунку.

З об’єктів нерухомості мер зазначив житловий будинок площею 169 м2, право власності на який він набув в 2016 році, квартиру в селищі Стара Синява площею 106 м2, право власності на яку він ділить з іншими трьома членами родини. Також він вказав земельну ділянку площею 600 м2 у Хмельницькому, отриману у власність ще в 2009 році.

Дружина Світлана в 2020 році набула у власність земельну ділянку в селі Нова Синявка площею 20 000 м2, вартість якої становить 87 тис. грн.

Автомобіль у мера той же, що й раніше – Nissan Qashqai, придбаний у 2019 році за 534 тис. грн.

Нагадаємо, 10 грудня НАЗК відкрило доступ до декларацій уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.