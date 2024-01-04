Міський голова Хмельницького подав декларацію про доходи за 2022 рік
За рік Олександр Симчишин задекларував 627 тис. грн зарплати
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин подав декларацію про доходи за 2022 рік. Як зазначено на сайті Національного агентства з питань запобігань корупції, він подав її у середу, 3 січня.
Як йдеться у декларації, всього за 2022 рік Олександр Симчишин заробив на посаді мера 627,5 тис. грн. Орієнтовно це по 52,2 тис. грн щомісяця. Також він отримав 27 тис. грн виплат згідно з цивільно-правовим договором від благодійної організації «Право на захист». Ще він повідомив НАЗК про 74,3 тис. грн на банківському рахунку.
З об’єктів нерухомості мер зазначив житловий будинок площею 169 м2, право власності на який він набув в 2016 році, квартиру в селищі Стара Синява площею 106 м2, право власності на яку він ділить з іншими трьома членами родини. Також він вказав земельну ділянку площею 600 м2 у Хмельницькому, отриману у власність ще в 2009 році.
Дружина Світлана в 2020 році набула у власність земельну ділянку в селі Нова Синявка площею 20 000 м2, вартість якої становить 87 тис. грн.
Автомобіль у мера той же, що й раніше – Nissan Qashqai, придбаний у 2019 році за 534 тис. грн.
Нагадаємо, 10 грудня НАЗК відкрило доступ до декларацій уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.