З 27 грудня декларанти отримуватимуть повідомлення про проходження автоматичної перевірки

Національне агентство з питань запобігань корупції змінить підхід до щорічних перевірок посадовців та чиновників. До системної перевірки декларацій залучать штучний інтелект, повідомили у четвер, 21 грудня, у прес-службі НАЗК.

Під час брифінгу голова НАЗК Артем Ситник анонсував зміни у перевірках електронних декларації топ-посадовців та чиновників. Зміни до перевірок декларацій, які не були достатньо ефективні раніше, стали можливі після ухвалення змін до закону про запобігання корупції. Відтак, тепер співробітники НАЗК зможуть перевіряти декларації не тільки топ-чиновників та посадовців.

«Раніше НАЗК мало обов’язок щорічно перевіряти декларації всіх топ-посадовців, тому на повну перевірку відбирало декларації залежно від категорії посади, у першу чергу Президента України, міністрів, народних депутатів, суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду. Понад 99% декларацій були не охоплені системним контролем НАЗК, а перевірка службовців інших посад була можлива лише за зверненням громадян, матеріалами журналістських розслідувань або у межах співпраці з правоохоронними органами. Відтепер відбір декларацій буде здійснюватись за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику», – повідомив Артем Ситник.

До ухвалення законопроекту про обов’язкове подання декларацій чиновниками та посадовцями НАЗК працювало над оптимізацією роботи та розробкою ІТ-продуктів. Відтак усі декларації зможуть перевіряти не тільки робітники, а штучний інтелект.

«Всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків, ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано зможуть бути перевірені за допомогою штучного інтелекту - механізму автоматизованої перевірки. Йдеться про порівняння даних декларації з іншими реєстрами, перевірку певними “формулами”, наприклад, на виявлення ознак незаконного збагачення, наявності необґрунтованих активів тощо», – додав голова НАЗК.

Він зазначив, що отримання довідки про те, що особа пройшла автоперевірку, не означатиме, що її декларація пройшла повну перевірку – натомість вона матиме статус декларації з мінімальним коефіцієнтом ризику.

Всього НАЗК очікує, що перевірку на ризик пройде лише 30% всіх декларацій. Інші 70% відбиратимуться для повної перевірки. Ті декларації посадовців, які матимуть найвищий коефіцієнт ризику, будуть перевірятися уповноваженими особами агентства. Водночас зазначається, що можливість втручання людини до машинної перевірки неможлива, що знижує ризик людської похибки та замовчування про доходи чиновників.

У прес-службі НАЗК повідомили, що декларанти, які пройшли автоматизовану перевірку, зможуть отримувати повідомлення про це з 27 грудня. Процес автоперевірки може тривати від тижня до півтора місяця.

«Варто зазначити, що отримання такої довідки не дає права на подачу виправленої декларації, але вона може бути використана для коректного заповнення декларації наступного періоду або виправлення даних в реєстрах (якщо вони виявились не актуальними). Автоматизовану перевірку можуть пройти лише декларації, подані за 2021 та подальші звітні роки (за попередні роки зробити це неможливо)», – уточнили у прес-службі НАЗК.

«Результати автоперевірок побачить і суспільство: у публічній частині Реєстру декларацій буде відповідна позначка біля таких декларацій. Трохи згодом буде додано і відповідний фільтр, який дозволить побачити кількість посадовців, які пройшли таку перевірку, а також визначити, в яких органах та галузях таких декларантів найбільше», – підсумував Артем Ситник.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада повернула е-декларування для депутатів та чиновників без правок щодо негайного оприлюднення декларацій. Законопроект №9534 «Про внесення змін до деяких законів України про спрощення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» ветував 12 вересня президент Володимир Зеленський, який заявив, що декларації чиновників мають бути відкритими.

Вже 20 вересня Верховна Рада підтримала законопроект зі правками та проголосувала за негайне відкриття декларацій депутатів та чиновників. Відтак, з моменту набрання чинності закону посадовці мають подати е-декларації не лише за цей, але і попередні роки. Проєкт передбачає, що чиновники, які у 2022 та 2023 роках не подали декларації, мають оприлюднити їх не пізніше 90 календарних днів після набрання чинності закону.