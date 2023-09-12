Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроект про е-декларування з закритими деклараціями. Про це повідомив сам голова держави у вівторок, 12 вересня.

«Заветував прийнятий Верховною Радою закон, у якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють: декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати», – заявив президент.

Як інформував ZAXID.NET, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534 відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку не підтримали чимало депутатів із Львівщини). Також депутати схвалили законопроект №9587-д про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Аби закон набув чинності, його має підписати президент.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що має намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом законопроект, оскільки він залишає декларації закритими щонайменше на рік.

На сайті голови держави було зареєстровано електронну петицію із закликом ветувати закон про е-декларування. Вона набрала необхідних для розгляду 25 тис. голосів за три години, що фактично стало національним рекордом.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.