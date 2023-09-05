Загалом проект закону про відновлення електронного декларування відтримали 329 нардепів

Семеро народних депутатів із Львівської області не голосували або утримались від голосування за правку до законопроекту №9534 про відновлення публічних електронних декларацій держслужбовців і чиновників в умовах воєнного стану. Ця правка передбачає негайне відкриття декларацій, що були закриті від початку повномасштабного вторгнення, втім сам законопроект нардепи з Львівщини. Про це стало відомо після оприлюднення результатів голосування на сайті Верховної Ради.

У вівторок, 5 вересня, нардепи у другому читанні голосували за відновлення декларацій для держслужбовців та чиновників в умовах воєнного стану. Проект відповідного закону підтримали 329 депутатів, один утримався, не голосували – 17.

За кожну з правок, які надійшли на розгляд нардепів між першим та другим читанням проекту закону, депутати голосували окремо. Правка №371 передбачала негайне відкриття електронних декларацій. За неї проголосували лише 199 депутатів, тому її не ухвалили, тому декларації чиновників будуть закритими ще на рік. Побачити чиюсь декларацію публічно можна буде лише за згоди декларанта.

Із тих, хто не голосував або утримався, – семеро депутатів із Львівської області:

Нардепка Наталія Піпа від «Голосу» та депутат з депутатської групи «Партії "За майбутнє"» Ярослав Дубневич під час голосування за цю поправку були відсутні.

Нагадаємо, обов'язкове подання електронних декларацій для депутатів та посадовців було призупинене через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Також декларування призупиняли на час пандемії Covid-19. За даними Transparency International Україна, лише третина всіх посадовців подали декларації за 2021 рік.