Із 4 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило доступ до Єдиного державного реєстру корупціонерів. Судячи з кількості записів у реєстрі, найбільше порушень зафіксовано у Львівській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, по Львівській області зареєстровано 1908 записів. 1838 людей із цього переліку мають судові вироки або рішення. З них ті, хто оплатив штраф, лише 70.

Львівська область лідирує у реєстрі корупціонерів. На другому місці – Дніпропетровська область із показником 1854 записи. Решта областей має значно нижчі показники.

Перша пʼятірка в рейтингу за регіонами:

Львівська область (1908);

Дніпропетровська область (1854);

Одеська область (1158);

Харківська область (1046);

Київська (978).

Зазначимо, що інформація про корупціонерів на сайті поділена за кримінальними, адміністративними та дисциплінарними порушеннями. Також інформацію можна переглянути за регіонами і судовими рішеннями. Загалом до реєстру корупціонерів внесли 46 тисяч людей. Із них 2 тисячі тих, що вчинили дисциплінарні правопорушення, приблизно 25 тисяч – адміністративні і 15 тис. – кримінальні.

Інформація в реєстрі відкрита з урахуванням безпекових аспектів. НАЗК отримало від Міністерства оборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року й доступ до нього тимчасово обмежили у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення.