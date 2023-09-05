Львівська область лідирує в реєстрі корупціонерів
По Львівській області зареєстровано 1908 записів
Із 4 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило доступ до Єдиного державного реєстру корупціонерів. Судячи з кількості записів у реєстрі, найбільше порушень зафіксовано у Львівській та Дніпропетровській областях.
Зокрема, по Львівській області зареєстровано 1908 записів. 1838 людей із цього переліку мають судові вироки або рішення. З них ті, хто оплатив штраф, лише 70.
Львівська область лідирує у реєстрі корупціонерів. На другому місці – Дніпропетровська область із показником 1854 записи. Решта областей має значно нижчі показники.
Перша пʼятірка в рейтингу за регіонами:
- Львівська область (1908);
- Дніпропетровська область (1854);
- Одеська область (1158);
- Харківська область (1046);
- Київська (978).
Інформація в реєстрі відкрита з урахуванням безпекових аспектів. НАЗК отримало від Міністерства оборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів), – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року й доступ до нього тимчасово обмежили у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення.