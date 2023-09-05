За повернення декларування проголосували 329 депутатів

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект про повернення електронного декларування для депутатів та чиновників. Водночас депутати не проголосували за правку, яка передбачала оприлюднення декларацій чиновників негайно. Про це повідомив у вівторок, 5 вересня, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроект №9534 «Про внесення змін до деяких законів України про спрощення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» проголосували 329 депутатів. Проект закону у першому читанні нардепи підтримали 27 липня 2023 року.

З моменту набрання чинності закону посадовці мають подати е-декларації не лише за цей, але і попередні роки. Проєкт передбачає, що чиновники, які у 2022 та 2023 роках не подали декларації, мають оприлюднити їх не пізніше 90 календарних днів після набрання чинності закону.

Оскільки народні депутати провалили голосування за поправку до закону №371, декларації чиновників будуть закриті до 2024 року. Поправка набрала недостатньо голосів, аби набути чинності – «за» проголосувало всього 199 депутатів. 29 депутатів утрималися, а 87 – не голосували. Правку, яку винесла на голосування до Верховної Ради голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, передбачала оприлюднення е-декларацій одразу після прийняття закону.

За словами заступника голови антикорупційного комітету Ярослава Юрчишина, неприйняття правки №371 є найбільшим ризиком законопроекту. «Найбільший ризик законопроекту – закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати очевидно бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закритий реєстр – це маніпуляція, мета якої – відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї і нові маєтки на Печерську», – заявив Ярослав Юрчишин.

Ярослав Железняк припустив, що прийнятий законопроект не зарахують як виконання одної з умов Міжнародного валютного фонду саме через норму про закриті до 2024 року декларації. Окрім того, було внесено ще три правки:

№1, яка уточнює перелік посадовців, які підпадають під антикорупційне законодавство;

№246, яка не визнає злочином те, що чиновник вказав майно в одному розділі, а не вказав в іншому;

№277, яка дозволяє не перевіряти повторно вже задеклароване майно.

Нагадаємо, обов'язкове подання електронних декларацій для депутатів та посадовців було призупинене через повномасштабне вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Також декларування призупиняли на час пандемії Covid-19. Зазначимо, за даними Transparency International Україна, лише третина всіх посадовців подали декларації за 2021 рік.