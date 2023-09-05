Верховна Рада України ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн. За ухвалення закону в цілому проголосували 305 народних депутатів на засіданні парламенту у вівторок, 5 вересня.

Ухвалений документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, в закон внесли поправку, яка дозволить уникнути відповідальності тим, хто забув задекларувати майно на суму до 1,3 млн грн. Цю поправку підтримали 250 народних депутатів. Іншу поправку, яка за таке порушення передбачала штраф у 17 тис. грн, депутати відхилили – вона набрала лише 199 голосів.

Железняк вважає, що закон у такому вигляді не схвалять міжнародні партнери України.

Як додав нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, також Верховна Рада не включила в перелік тих, хто має декларувати своє майно, радників Офісу президента.

Нагадаємо, Верховна Рада готується відновити електронне декларування. Передбачається, що доступ до реєстру декларацій буде обмежени через воєнний стан.

Напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до реєстру корупціонерів, однак частина відомостей у ньому прихована.