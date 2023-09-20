Депутати мають подати свої декларації до електронного реєстру негайно

Верховна Рада України прийняла вето президента Володимира Зеленського щодо відкриття е-декларацій депутатів та чиновників у 2024 році та проголосувала за оновлений проект. Згідно з ним, декларації нардепів та інших посадовців мають бути оприлюднені негайно, повідомив у середу, 20 вересня, нардеп Ярослав Железняк.

За оновлений законопроект №9534 «Про внесення змін до деяких законів України про спрощення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» проголосував 341 депутат.

«Зміни передбачають негайне відкриття декларацій. Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за два тижні в ідеології», – повідомив Ярослав Железняк.

Проти проголосував лише один депутат, його імені поки що не відомо.

Зазначимо, з моменту набрання чинності закону посадовці мають подати е-декларації не лише за цей, але і попередні роки. Проєкт передбачає, що чиновники, які у 2022 та 2023 роках не подали декларації, мають оприлюднити їх не пізніше 90 календарних днів після набрання чинності закону.

Як інформував ZAXID.NET, 5 вересня депутати провалили голосування щодо правки про оприлюднення декларацій негайно, що передбачало відкриття відомостей аж через рік, у 2024 році. Рішення чиновників обурило суспільство, а петиція із закликом ветувати закон про е-декларування набрала 25 тис. голосів за три години.

Наступного дня президент Володимир Зеленський відреагував на голосування, заявивши, що накладе вето на рішення депутатів. Зокрема, це пов'язано із євроінтеграційними вимогами Євросоюзу. Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.

Президент дотримав свого слова, ветувавши законопроект 12 вересня та направивши його на доопрацювання. Вперше з 24 лютого 2022 року депутати мають подати свої електронні декларації. До слова, обов'язкове подання декларацій для депутатів та посадовців було призупинене через повномасштабне вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Також декларування призупиняли на час пандемії Covid-19. Зазначимо, за даними Transparency International Україна, лише третина всіх посадовців подали декларації за 2021 рік.