Ігор Палиця є народним депутатом України від партії «За майбутнє»

Народний депутат Ігор Палиця подав декларацію про доходи за 2022 рік. Як зазначено на сайті НАЗК, він подав її 13 грудня, за три дні після того, як реєстр декларацій знову став публічним.

У декларації вказано, що нардеп заробив у Верховній Раді 439,4 тис. грн. Однак, як зазначав центр журналістських розслідувань «Сила правди», в управлінні справами Апарату Верховної Ради повідомляли, що в 2022-му Ігор Палиця не забирав свою депутатську зарплату, бо її усю спрямували на благодійність.

Згідно з декларацією, Ігор Палиця має два банківські рахунки по 1,7 млн грн та 1,4 млн грн. З нерухомості у власності політика є лише одна квартира площею 423 м2, на яку він набув право власності в 2020 році.

Також вказано, що у його власності є дві компанії: ТОВ «Лук Поінт» та ТОВ «Хай В’ю». Згідно з даними на YouControl, «Лук Поінт» була створена в 2021 році та має статутний капітал в 14 млн грн, а основним видом діяльності є функціонування атракціонів та тематичних парків. Інша компанія, «Хай В’ю», теж створена в 2021 році і має 1 тис. грн статутного капіталу. У неї той же вид діяльності – функціонування тематичних парків.

Як і раніше, нардеп орендував у Луцьку два офіси. Окрім цього, він повідомив про три годинники фірм Rolex та Audemars Piguet. Їхня вартість не вказана. З нематеріальних активів Ігор Палиця задекларував промисловий зразок – графічне зображення для рекламного аркуша.

Зауважимо, що 24 грудня Ігор Палиця подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: за 2023 рік він задекларував 5 млн грн доходів від діяльності підприємства «Лук Поінт». Водночас також повідомив про 1 млн грн видатків.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що Ігор Палиця більше не очолює створену ним партію «За майбутнє». У партії пояснили, що після початку повномасштабної війни нардеп прийняв рішення піти з публічної політики.