Ігор Палиця очолював партію з травня 2020 року

Народний депутат Ігор Палиця більше не очолює створену ним в 2020 році партію «За майбутнє». Новим керівником став один зі співзасновників, народний депутат Тарас Батенко.

Про зміни у керівництві окремі Telegram-канали повідомляли на початку листопада, але офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував. Лише у четвер, 23 листопада, прес-служба партії врешті повідомила, що Ігор Палиця справді більше не очолює партію.

«З початку війни Ігор Палиця прийняв рішення піти з публічної політики, і сконцентрувався на роботі благодійного фонду, допомозі армії, переселенцям та малозабезпеченим. На всеукраїнському з’їзді партії “За майбутнє” був обраний новий голова. Замість Ігоря Палиці її очолив Тарас Батенко», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Тарас Батенко є депутатом двох скликань Верховної Ради, секретарем комітету з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Також він очолює депутатську групу «За майбутнє» в парламенті.

Нагадаємо, партію створили в травні 2020 року на базі вже існуючої депутатської групи, до якої входили переважно депутати-мажоритарники. Тоді її очолив Ігор Палиця, відомий своїми зв’язками з Ігорем Коломойським.