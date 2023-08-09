Логістичний комплекс зводять неподалік пункту пропуску «Ягодин»

На Волині, неподалік пункту пропуску «Ягодин», збудують великий сухопутний порт. Як з'ясували журналісти-розслідувачі, проект реалізовує бізнес, пов'язаний з народними депутатами з Волині Степаном Івахівим та Ігорем Палицею. Щоб отримати землю під цей логістичний комплекс, компанії зімітували торги на земельних аукціонах.

Як йдеться у матеріалі центру журналістських розслідувань «Сила правди», аукціон на право оренди земельної ділянки в 27 га Любомльська міськрада оголосила в січні минулого року. Початкова ціна лоту становила 518,6 тисяч гривень за користування на рік. У торгах брали участь троє учасників. Протягом трьохраундного англійського аукціону зросла пропозиція лише одного учасника – фірми «Інтерколесо». Вона досягла 530 тисям гривень. Натомість інші двоє учасників не торгувалися.

У результаті перемогу здобуло «Град Інвест Ріал Істейт» з ціною 3 мільйони гривень. Щоб не платити більше, директор фірми-переможниці Ігор Хмельов, який водночас є співвласником «Інтерколеса», яке брало участь у цих же торгах з майже в шість разів дешевшою пропозицією, написав лист Любомльській міській раді про відмову від виграшу. Згідно з чинним законодавством, право оренди 27 гектарів на держкордоні перейшло до ТОВ «Інтерколесо».

Таким чином, Любомльська міська рада втратила можливість додатково заробити на оренді 2,47 мільйона гривень на рік. А за 49 років, на які укладено договір, розмір упущених доходів становить 120 мільйонів гривень.

ТОВ «Інтерколесо» було зареєстроване в січні 2022-го. Офіційно бенефіціарами компанії на початках були Ігор Хмельов та Андрій Шабаєв. Саме Ігоря Хмельова називають одним із топ-менеджерів фінансово-промислової групи «Приват». Разом з Шабаєвим вони є власниками та управителями низки інших компаній, які пов'язані з дніпровським олігархом Ігорем Коломойським та його волинським бізнес-партнером Ігорем Палицею, встановили розслідувачі.

А наприкінці травня 2023-го в засновники «Інтерколеса», крім Хмельова і Шабаєва, ввели новостворений Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Груп Компані». Фонд входить в групу «Континіум», його засновниками є колишня дружина іншого олігарха з Волині Степана Івахіва Світлана (вона ж і голова наглядової ради фонду) та його старша дочка Тетяна Бутерлін.

Зауважимо, що будівництво сухопутного порту з підведенням залізничних колій і спорудженням мостів через річку Гапа заплановане в чотири черги на трьох земельних ділянках. Комплекс зведуть за 8 кілометрів від пункту пропуску «Ягодин» та за 8 кілометрів від міста Любомль. Коли завершиться будівництво, представники фірми-підрядника наразі сказати не можуть, зважаючи на воєнний стан.