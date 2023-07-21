Візуалізація, яким буде новий корпус школи №13 у Луцьку

У Луцьку добудують 13-ту школу, що на вулиці Чернишевського. Попередньо, вартість проекту становить 173 млн грн, з яких 144 млн профінансують міжнародні партнери.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, раніше департамент економічної політики Луцької міськради подав заявку на конкурс проектів у рамках надзвичайної програми для відновлення України, яку фінансує Європейський інвестиційний банк. З-поміж 250 заявок комітет відібрав проект з добудови 13-ї школи у Луцьку.

Загальна його вартість становить 173,5 млн грн, з них – 144,7 млн грн від Європейського інвестиційного банку та 28,9 млн грн – співфінансування Луцька.

Проект реконструкції 13-ї школи передбачає:

добудову до існуючої будівлі школи спортивного залу з допоміжними приміщеннями, актового залу, їдальні;

реконструкцію будівлі їдальні під майстерню;

добудову триповерхової будівлі з підвальним поверхом (укриттям). Перехід від існуючої частини школи дo добудови передбачено по всіх поверхах. Там навчатимуться діти 1-4 класів. Приміщення розраховане на 442 учні.

На першому поверсі добудови облаштують харчоблок з допоміжними приміщеннями i обіднім залом на 200 місць, два класні приміщення, спальні приміщення для дітей перших класів, санвузли для учнів, санвузли для вчителів, бібліотеки з книгосховищем, медичний кабінет. На другому поверсі – спортивний та актовий зал, чотири класних приміщення, санвузли, а на третьому поверсі добудови – шість класних приміщень, кабінети.

У міськраді додають, що проектно-кошторисна документація наразі потребує корегування, оскільки її остання версія була затверджена ще в 2021 році. На найближчій сесії буде передбачено 1 млн грн для цих цілей.

Зазначимо, що батьки учнів з 13-ї школи неодноразово вимагали у міської влади добудувати школу, оскільки наразі в навчальному закладі немає спортзалу. Через це діти вимушені проводити уроки фізкультури у підвалі. У 2020 році батьки влаштувати протест і не пускали дітей на уроки, аби привернути увагу до проблеми.

У 2022 році школу планували реконструювати за гроші ДФРР, але через початок повномасштабного вторгення ці плани були призупинені.