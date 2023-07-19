Приміщення колишнього кінотеатру «Батьківщина» на вулиці П'ятницька Гірка

У центрі Луцька планують реконструювати приміщення занедбаного кінотеатру «Батьківщина», що на вулиці П'ятницька Гірка. Вартість робіт становить 1 млн євро, з них більшу частину профінансують іноземні донори.

Як повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук, реконструкцію профінансує уряд Німеччини, а адміністратором проекту є ПРООН.

«Наш проект, який передбачає створення багатофункціонального простору на базі кінотеатру «Батьківщина» рекомендовано для фінансування в рамках проекту "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів"», – зазначив міський голова.

Іноземні донори профінансують 800 тис. євро для втілення проекту, водночас місто має виділити 200 тис. євро. Проект передбачає:

Реконструкцію занедбаного комунального приміщення під багатофункціональний простір для бізнесу;

Створення офісного простору для підприємців;

Створення багатофункціональної зали (івент-хол) для проведення виставок, конференцій, слухань, творчих вечорів, навчань тощо.

Зазначимо, що кінотеатр «Батьківщина» був збудований наприкінці 30-х років ХХ століття. Після захоплення Волині Радянським Союзом працював під назвою «Більшовик». У часи незалежності України кінотеатр занепав, а численні плани реконструювати його так і не були втілені у життя.