У містечку Ківерці міська рада планує капітально реконструювати стадіон за 145 млн грн. Міський голова Ківерців Олександр Ковельчук зазначив, що ремонт робитиме в тому числі й для захисників, які «повернуться з війни і побачать, що люди у тилу дарма не сиділи».

Тендери опублікували на сайті Prozorro. Один з них передбачає капітальний ремонт футбольного поля за 72,5 млн грн. Завершити роботи необхідно до 2025 року. Інший тендер на 72,5 млн грн передбачає капітальний ремонт бігових доріжок та тренувальних спортмайданчиків.

У коментарі журналістам «Аверсу» міський голова Олександр Ковальчук зазначив, що хоче, аби Ківерці стали спортивною столицею області. На запитання журналістки, чи не є війна перепоною для такого масштабного проекту, мер відповів: «В Ізраїлі війна вже 30 років. Там що, люди не живуть?»

«Сюди військові повернуться і побачать, що доки вони захищали нас на сході, щоб сюди всяка нечисть не лізла, ми тут не протирали штани. Багато людей бояться щось робити. Але хто, як не ми? Значить, нам так написано зверху», – зазначив Олександр Ковальчук.

Також він зазначив, що спілкувався з волинськими військовими, і в них начебто немає ніяких запитів, бо усім спорядженням вони забезпечені.

Додамо, що у середу, 21 червня, відбувся аукціон щодо реконструкції бігових доріжок та тренувальних майданчиків. На нього подався один учасник – ківерцівська будівельна корпорація «РСГ». Згідно з даними на YouControl, вона зареєстрована в 2020 році. Раніше компанія виконала реконструкцію спортивного майданчика в містечку Славське на Львівщині, а також ремонтувала спортмайданчики у Житомирі.

Ця ж компанія подавалась на інші торги з ремонту футбольного поля, але програла іншому учаснику, який запропонував нижчу ціну за свої послуги – 63,3 млн грн. Йдеться про рівненську компанію «Стиль-декор». Наразі обидва переможці чекають на остаточне рішення.