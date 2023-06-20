Новий міст збудують паралельно до аварійного, яким рух важкого транспорту наразі обмежений

У 2023 році розпочнеться будівництво нового мосту через річку Західний Буг на автодорозі Сокаль – Стоянів, про це повідомляє Сокальська міська рада.

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації 16 червня оголосив відповідний тендер. Ідеться про мостовий перехід на дорозі, що з’єднує населені пункти Сокаль і Жвирка.

За даними на сайті публічних закупівель Prozorro, стартова ціна закупівлі робіт становить 360 млн 387 тис. 707 грн.

Хоча в назві тендеру ідеться про «реконструкцію», у міськраді Сокаля стверджують, що це буде новий міст – паралельно до того, що вже є.

Переможець тендеру, якого визначать 26 червня, має збудувати новий міст до 31 грудня 2025 року. Цьогоріч на роботи планується витратити 110 млн грн.

У 2021 році вже повідомлялося про плани збудувати новий міст через Західний Буг вартістю орієнтовно 260 млн грн. Будівництво мало розпочатися у 2022 році.

Міст, що зараз сполучає Сокаль і Жвирку – збудований у 1964 році і перебуває в аварійному стані, відновити його неможливо через поганий стан металу. Тому вирішено збудувати новий міст, а після введення його в експлуатацію старий мають розібрати.