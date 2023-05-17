Довжина переправи – 120 метрів і вона є найдовшим тимчасовим мостом в Україні

В Чернівецькій області будівельники зводять тимчасовий міст через річку Прут. Така переправа поліпшить сполучення України з Румунією, а також між сусідніми населеними пунктами. Тимчасовий міст облаштовують на ділянці дороги «Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени». Загальна його довжина буде 120 метрів.

Спеціальну переправу, яку можна розгорнути у важкодоступних місцях та в гірському масиві, передали з Норвегії. Конструкції міцні й підходять для пересування не лише легкових автомобілів, але й важких транспортних засобів.

«Тимчасовий 120-метровий міст зводиться між населеними пунктами Глиницею та Дубівцями. Це дасть змогу покращити проїзд транспортним коридором до кордону з Румунією та забезпечити сполучення між Глиницями та Дубівцями», – повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Наразі на будівельному майданчику робітники влаштовують опори тимчасової переправи. За допомогою спеціальної техніки великі металеві труби занурюють в річище річки. Таким методом вже поставили 12 опор на глибину 5 метрів від середнього рівня води.

«Паралельно ведуться роботи з насипу підхідних доріг до тимчасової споруди. Після того, як міст насунуть на готові опори – влаштують перехідні плити, під’їзні шляхи заасфальтують та з’єднають з існуючою дорогою», – пояснили в Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України

Після того, як міст повністю зберуть, по ньому зможуть рухатися не лише легкові авто, але й вантажівки. Ширина проїзної частини складатиме 4 метри, а рух регулюватимуть у реверсивному режимі за допомогою світлофорів.

Раніше на цій ділянці дороги діяв основний міст. Однак, наприкінці 2021 року через аварійність його демонтували. Через війну побудувати нову переправу не встигли, тому вирішили влаштувати тимчасову конструкцію, щоб відновити рух між селами та до кордону з Румунією.