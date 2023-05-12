Дорожники реконструюють шляхопровід на західному обході Львова

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області розпочала реконструкцію шляхопроводу над залізницею на кільцевій дорозі Львова, яку призупинили під час повномасштабного вторгнення.

Як повідомили 12 травня в Службі відновлення, ремонтники розпочали реконструкцію шляхопроводу на західній об’їзній Львова. Це має покращити пропускну здатність дороги та зменшити затори.

«Переправу звели ще у 1954 році. Через 17 років, тобто у 1974 році, провели її реконструкцію. Уже у 2019 році, після проведення обстеження споруди фахівцями, встановлено V (непрацездатний) експлуатаційний стан шляхопроводу. Відповідно, ми одразу взялися за розроблення проектної документації та одночасно вжили тимчасові заходи для запобігання небезпеки та забезпечення належного проїзду автомобільного транспорту», – розповів керівник Служби відновлення на Львівщині Олег Береза.

Роботи розпочали наприкінці 2021 року та призупинили на початку повномасштабного вторгнення. У травні дорожники розпочали підготовчі роботи, влаштовують комунікації та каналізацію, а також встановлюють буронабивні палі.

Новозбудований шляхопровід відповідатиме параметрам І-Б категорії дороги і матиме по дві смуги руху в обидва напрямки. Крім цього, на мосту облаштують тротуари з обох сторін, освітлення та встановлять нові дорожні знаки. Роботи виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».