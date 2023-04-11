Відкрити новий міст планують ще цього року

Служба автомобільних доріг Львівщини відновила роботи з будівництва моста через річку Західний Буг на трасі Львів – Радехів – Луцьк. Ідеться про міст поблизу села Гайок, де старий міст обвалився ще у травні 2021 року. Тоді ж на місці облаштували тимчасовий перехід та взялися за будівництво нового моста, але, говорить керівник САД Олег Береза, завершити роботи і відкрити його завадила війна.

Міст поблизу Гайка зведений у 1960 році, до моменту обвалу жодні ремонти на ньому не проводились. Міст упродовж п'яти років був в аварійному стані, аж поки не обвалився. Тоді дорожники сказали, що споруда була внесена в програму відновлення, але розпочати роботи не встигли.

«Наразі проводимо роботи з влаштування сполучення з новим мостом, після чого приступимо до робіт із забезпечення гідроізоляції та водовідведення. В подальшому влаштуємо покриття на проїзній частині мосту та на тротуарах», – сказав Олег Береза.

Також проект передбачає облаштування підходів до переправи з конструктивних шарів асфальтобетонного покриття з попереднім укріпленням основи.

Новозбудований міст відповідатиме європейським нормам та стандартам, кажуть в САД, його довжина становитиме 141,5 м, а ширина проїзної частини – 9,5 м.

Відкрити новий міст у САД планують ще цього року. Роботи на об’єкті виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».