Ввечері понеділка, 3 травня, у селі Гайок неподалік Кам'янки-Бузької провалився міст через річку Західний Буг. Першими про інцидент у соцмережах повідомили очевидці, зазначивши, що міст завалився, коли там нікого не було.

У прес-службі ДСНС Львівщини підтвердили інформацію про падіння моста, уточнивши, що повідомлення про цей інцидент надійшло о 19:35. Там також уточнили, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Фото прес-служби ДСНС Львівщини

Наразі проїзд цією трасою до Радехова заблокований. Об'їзд на Луцьк можливий трасами Жовква-Червоноград або Буськ-Лопатин.

Речниця Служби автомобільних доріг Львівщини Оксана Богуш повідомила ZAXID.NET, що зараз працівники служби разом з поліцією встановлюють попередження для водіїв. Об'їзд організовують через Лопатин та Червоноград. Вона також уточнила, що міст у селі Гайок був внесений у список об'єктів, які планували ремонтувати у 2021 році, оскільки під час останнього огляду комісія вирішила, що він перебуває у аварійному стані. На мості діяло обмеження на рух великогабаритного транспорту, однак цим мостом часто їздили фури. За словами Оксани Богуш, працівники Служби автомобільних доріг часто змушені були наново встановлювати попереджувальні знаки біля мосту, оскільки попередні хтось постійно забирав.