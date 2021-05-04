Збудований у 1960 році міст жодного разу не ремонтувався, на 2021-ий була запланована його реконструкція

Служба автомобільних доріг Львівської області планує відновити проїзд зруйнованим мостом в селі Гайок. Зокрема йдеться про встановлення тимчасових конструкцій, які забезпечать проїзд транспорту до того часу, поки не почнеться повноцінна реконструкція цієї ділянки дороги. Про це ZAXID.NET розповів речник Служби автомобільних доріг Львівщини Іван Бондар.

«Комісія Служби автомобільних доріг вивчає різні можливості, зокрема і таку, щоб якнайшвидше відновити проїзд через цю аварійну ділянку. На місці зараз працюють наші інженери, опрацьовуємо різні можливі варіанти, плануємо облаштувати проїзд за допомогою тимчасових конструкцій, оскільки це важливий об'єкт і по цьому мосту іде значний трафік», – розповів Іван Бондар.

Вранці вівторка, 4 травня, у Львівській ОДА відбулося засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого вирішили доручити Службі автомобільних доріг забезпечити проїзд аварійною ділянкою за допомогою військової техніки. «[Доручити] Службі автомобільних доріг Львівщини у стислий термін організувати розроблення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту зруйнованого моста на відповідній ділянці. Також розглянути можливість забезпечення тимчасового проїзду через аварійну ділянку дороги із залученням техніки та засобів військових підрозділів», – повідомила прес-служба ЛОДА після засідання комісії.

Зазначимо, що тендер на розробку проектної документації на реконструкцію цього мосту Служба автомобільних доріг Львівщини оголосила в грудні 2020-го. На початку січня із переможцем тендеру, ТзОВ «Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія», підписали договір, за яким розробку документації мали завершити до кінця квітня 2021-го.

Іван Бондар підтвердив ZAXID.NET, що документація на реконструкцію моста вже справді є. «Проектна документація вже готова. Буквально за місяць-два на цьому мості мали початися будівельні роботи, зокрема міст мали розширити. Через те, що виникла така ситуація, зараз будуть підключатися інші механізми, щоб якомога швидше облаштувати тимчасовий проїзд цією ділянкою. Повністю відновити міст плануємо до кінця цього року», – розповів Іван Бондар.

Сьогодні також мають розробити остаточну схему об'їзду аварійної ділянки та внести зміни до маршрутів приміського транспорту. Під час засідання обласної комісії ТЕБ і НС перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що великогабаритний транспорт мають намір спрямовувати дорогами Радехів-Червоноград-Великі Мости-Гайок та Радехів-Лопатин-Буськ-Львів. Легкові авто, «швидкі», маршрутки та шкільні автобуси пускатимуть через Долину-Сілець-Старий Добротвір-Гайок. Впродовж вівторка, 4 травня, працівники департаменту дорожнього господарства ЛОДА, Служби автомобільних доріг Львівщини та патрульними мають обстежити ці дороги, після чого оприлюднять остаточні схеми об'їздів.

Нагадаємо, міст у селі Гайок неподалік Кам'янки-Бузької провалився ввечері 3 травня, через що проїзд цією трасою до Радехова (і, відповідно, до Луцька) виявився заблокованим. Хоч через нього проходить насичений трафік, обвал стався у той момент, коли на 100-метровому мості нікого не було. Побудований у 1960 році міст жодного разу не ремонтували, минулого року його визнали аварійним і цьогоріч там мали провести реконструкцію.