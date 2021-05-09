Мешканці ближніх сіл зможуть долати аварійну ділянку пішки і далі користуватися міжміськими автобусами

Служба автомобільних доріг Львівської області облаштувала пішохідний перехід поблизу села Гайок, де на дорозі Львів – Радехів – Луцьк тиждень тому обвалився міст через річку Західний Буг. Таким чином мешканці ближніх сіл зможуть долати цю ділянку пішки і далі користуватися міжміськими автобусами, які тимчасово змінять маршрути руху.

Як повідомив 9 травня заступник голови ЛОДА Юрій Бучко у Facebook, після відкриття пішохідного переходу через міст 12 автобусних маршрутів курсуватимуть до безпечних меж аварійної ділянки дороги зі Львова – до с. Гайок, та до с. Руда Сілецька – у напрямку з Радехова.

Йдеться про маршрути:

№540 Львів АС-2 – Опліцько ч/з Радехів;

№543 Львів АС-2 – Радванці ч/з Радехів;

№544 Львів АС-2 – Криве – Радехів АС;

№590 Львів АС-2 – Полонична;

№655 Львів АС-2 – Радехів АС;

№671 Львів АС-2 – Лопатин ч/з Радехів;

№672 Львів АС-2 – Радехів АС – Грицеволя;

№673 Львів АС-2 – Торки ч/з Сушне;

№674 Львів АС-2 – Бишів ч/з Радехів;

№680 Львів АС-2 – Радехів – Лопатин – Сморжів;

№681 Львів АС-2 – Радехів – Павлів;

№850 Львів АС-2 – Кам'янка-Бузька АС – Сілець.

Перевезення пасажирів від Руди Сілецької буде здійснюватись до кінцевих пунктів маршрутів згідно з постійно затвердженими схемами.

Як інформував ZAXID.NET, увечері 3 травня у селі Гайок неподалік Кам’янки-Бузької провалився міст через річку Західний Буг. Міст, який перебував в аварійному стані, планували ремонтувати цьогоріч. На мості діяло обмеження на рух великогабаритного транспорту, однак ним часто їздили фури. Протягом 5 травня аварійний міст розібрали.

Служба автомобільних доріг Львівщина розробила дві різні схеми об’їзду зруйнованого мосту для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок. Так, автомобілі масою менше 5 тонн об’їжджатимуть аварійну ділянку траси через Червоноград, Великі Мости, Добротвір, а вантажні автомобілі – через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова.