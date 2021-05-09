На місці зруйнованого моста на трасі Львів – Луцьк облаштували пішохідний перехід
Низка автобусних маршрутів курсуватимуть до мосту і забиратимуть там пасажирів
Служба автомобільних доріг Львівської області облаштувала пішохідний перехід поблизу села Гайок, де на дорозі Львів – Радехів – Луцьк тиждень тому обвалився міст через річку Західний Буг. Таким чином мешканці ближніх сіл зможуть долати цю ділянку пішки і далі користуватися міжміськими автобусами, які тимчасово змінять маршрути руху.
Як повідомив 9 травня заступник голови ЛОДА Юрій Бучко у Facebook, після відкриття пішохідного переходу через міст 12 автобусних маршрутів курсуватимуть до безпечних меж аварійної ділянки дороги зі Львова – до с. Гайок, та до с. Руда Сілецька – у напрямку з Радехова.
Йдеться про маршрути:
- №540 Львів АС-2 – Опліцько ч/з Радехів;
- №543 Львів АС-2 – Радванці ч/з Радехів;
- №544 Львів АС-2 – Криве – Радехів АС;
- №590 Львів АС-2 – Полонична;
- №655 Львів АС-2 – Радехів АС;
- №671 Львів АС-2 – Лопатин ч/з Радехів;
- №672 Львів АС-2 – Радехів АС – Грицеволя;
- №673 Львів АС-2 – Торки ч/з Сушне;
- №674 Львів АС-2 – Бишів ч/з Радехів;
- №680 Львів АС-2 – Радехів – Лопатин – Сморжів;
- №681 Львів АС-2 – Радехів – Павлів;
- №850 Львів АС-2 – Кам'янка-Бузька АС – Сілець.
Перевезення пасажирів від Руди Сілецької буде здійснюватись до кінцевих пунктів маршрутів згідно з постійно затвердженими схемами.
Як інформував ZAXID.NET, увечері 3 травня у селі Гайок неподалік Кам’янки-Бузької провалився міст через річку Західний Буг. Міст, який перебував в аварійному стані, планували ремонтувати цьогоріч. На мості діяло обмеження на рух великогабаритного транспорту, однак ним часто їздили фури. Протягом 5 травня аварійний міст розібрали.
Служба автомобільних доріг Львівщина розробила дві різні схеми об’їзду зруйнованого мосту для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок. Так, автомобілі масою менше 5 тонн об’їжджатимуть аварійну ділянку траси через Червоноград, Великі Мости, Добротвір, а вантажні автомобілі – через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова.