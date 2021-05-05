Техніка почала демонтаж обвалених частин моста

У Львівській області перевірять мости, які мають ознаки аварійності. Їхню точну кількість визначать протягом наступних трьох місяців. Таке рішення ухвалили у середу, 5 травня, на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС. Комісія класифікувала обвал моста на автомобільній дорозі Львів – Луцьк як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня. А поліція відкрила кримінальну справу через службову недбалість.

Загалом на Львівщині є 1182 мости, які перебувають на балансі обласного департаменту дорожнього господарства. Ще 700 мостів – на балансі Служби автомобільних доріг. Багато з них мають ознаки аварійності.

За словами заступника голови Львівської ОДА Юрія Бучка, чиновники вже напрацювали маршрути об’їзду аварійної ділянки для вантажних і легкових автівок. Сьогодні ці маршрути мають затвердити у поліції. Водночас руїни мосту у с. Гайок будуть розбирати. А після цього вже зводитимуть новий.

Як повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, міст, що завалився біля Кам’янки-Бузької, планували ремонтувати цього літа. Реконструкція була необхідна, бо він уже не відповідав вимогам часу. Адже там важко було розминутися великогабаритним автомобілям. Тому його ще раніше внесли до програми відновлення, в рамках якої мають відновити 50 мостів на Львівщині.

«Цей міст зруйнувався внаслідок того, що ним рухався важкий габаритний транспорт. Хоча рух таких автомобілів там був заборонений. Це призвело до руйнації, що і встановила комісія. Зараз ми приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб розібрати завали і дати можливість проходу пішоходам. Ці роботи триватимуть тиждень-півтора. Паралельно ми шукаємо можливості відновити сполучення. Це може бути тимчасовий так званий технологічний міст, аби забезпечити проїзд будівельної техніки та медичних служб», – повідомив Олег Береза.

Він додав, що до Служби автодоріг були відповідні звернення, тому посадовці знали про аварійний стан.

Нагадаємо, у понеділок, 3 травня, у селі Гайок неподалік Кам'янки-Бузької провалився міст через річку Західний Буг. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі проїзд цією трасою до Радехова заблокований. Об'їзд на Луцьк можливий трасами Жовква-Червоноград або Буськ-Лопатин. Міст збудували у 1960 році і відтоді жодного разу не ремонтували.