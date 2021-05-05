Обвал автомобільного мосту через Західний Буг на основній трасі між Львовом і Луцьком обійшовся, на щастя, без людських жертв. Всіх, проте, цікавить, як таке взагалі могло статися, якщо дорогу там ремонтували менше п’яти років тому, і хто за це відповість. Поговоримо сьогодні про це із заступником начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області Русланом Станіщуком. Вітаю вас.

І я вас теж вітаю.

Отже, давайте почнемо зразу з того, що Служба заявила про те, що намагається організувати тимчасовий проїзд цим мостом. Я так розумію, швидко це буде, так? Коли це буде можливо і як буде виглядати тимчасовий проїзд?

Насамперед у зв’язку з обвалом… Я би хотів сказати точніше: не моста, бо це звучить дуже страшно, – це частина моста обвалилася, остання секція. Міст складається взагалі з шести секцій – якраз п’ята і шоста секції обвалилися.

Після цього обвалу на сьогоднішній день, звичайно, основне завдання нашої служби – це забезпечити об’їзні шляхи, щоб люди могли з іншої області, так як міст знаходиться на національній дорозі Н-17, і це є друга між двома обласними центрами…

Ну так, це основне сполучення з Волинню.

Так. І тому наше найосновніше завдання – це забезпечити насамперед об’їзні шляхи для цього моста. Зраз, по суті діла, в нас йде процес цього всього, узгоджуються схеми ОДР з Національною поліцією по об’їзду цього моста.

Я розумію, вже більш-менш оприлюднили схеми об’їзду. Ваш речник казав…

Якраз хотів вам сказати, що вчора, коли я там був сам особисто (бо, по суті діла, ми там зараз живемо біля того моста), то дуже багато людей, які там проживають, вони реально добираються з одного кінця моста в інший. Там, по суті діла, села знаходяться на одній відстані, церква там на декілька сіл, і це дуже затруднення для них – перейти з однієї сторони на другу сторону.

Зараз основна наша задача, і я би хотів, якщо слухачі місцеві слухають мене, щоби почули, – що не потрібно робити ніяких обурень. Ми не стоїмо, ми працюємо – вигнана техніка, розбираються ті опори, загнали туди все, що можна, які там потрібні технічні засоби. І перше наше основне завдання – це зробити піший перехід, щоби люди могли спокійно нормально перейти з одної частини річки на іншу.

Я сподіваюся, що ми протягом двох-трьох днів – може, до кінця тижня – ми це постараємося зробити. Ми розуміємо, що є питання соціальної сфери, «швидкі» є, «Школярики», є діти в школу, є потреби чисто духовні, релігійні. Тому наше основне завдання – це розібрати і забезпечити безпечний прохід людям з однієї сторони на іншу сторону. Цим ми зараз і займаємося.

Добре, а оці «швидкі» і «Школярики» як? Тобто автомобільного руху там не буде?

Ні-ні, поки що через той міст не буде. Є об’їзні шляхи, розроблена карта об’їзного шляху для легкого транспорту і для важкого габаритного транспорту інший зовсім об’їзний шлях. Є два плани об’їзду. На сьогоднішній день ми, щоби ви розуміли, розробляємо ще два альтернативні шляхи об’їзду цього моста. Тому що їздимо, шукаємо методи, як можна, щоби не були корки на дорогах. Бо ті дороги об’їзні знаходяться теж у не дуже тому стані, який хотілося б. Дороги походять через ліс, лісову місцевість, глинисту – і ми зараз наші зусилля зосереджуємо на тому, щоби зробити ті шляхи проїзними і щоби люди могли нормально добратися з одного кінця моста на інший.

Тобто я правильно розумію, що автомобільного руху, навіть тимчасового, як мінімум до кінця року тут не буде?

По самому мосту?

Так, по самому мосту.

До кінця року, я думаю, що ми постараємося зробити рух тимчасовий. Тому що ми зараз працюємо, є в нас дві версії опрацьовуються спорудження тимчасового моста. Він все одно мав бути споруджений у будь-якому випадку. Тому що цей міст, частина якого зараз обвалилася, буквально через два-три місяці мав повністю демонтуватися і повністю ремонтуватися. І для того, щоби був забезпечений проїзд, мав збоку споруджуватися тимчасовий міст.

Сьогодні наші працівники Служби виїхали в іншу область, де дивляться, інспектують спеціальні споруди мостові, які можна тимчасово поставити біля цього моста і забезпечити хоча б проїзд однією смугою, щоб можна було якось пересуватися – для легкового транспорту, ще раз попереджаю, і для малогабаритного.

І коли це можливо? Бо якщо він мав через кілька місяців уже ремонтуватися, то, напевно, мали бути заготовлені для тимчасового моста всі ці запчастини.

Дивіться, я не можу казати: через місяць він мав бути. В нас зараз він проходив в стадії експертизи, документи мали подаватися на експертизу. Це десь приблизно біля місяця часу, потім тендерні процедури – це ще десь місяць. Потім якщо витримка, були би якісь оскарження – ще там… Десь приблизно через три місяці ми мали розпочати будівництво цього моста. За три місяці велися підготовчі роботи. Просто ніхто не сподівався, що це станеться завчасу

Скажіть, чи вже встановлені якісь причини обвалу моста?

Я не є експертом. Причини обвалу моста буде встановлювати комісія експертна. Ми вчора привезли туди проектантів, привезли туди експертів. Вони це все пофотографували, полазили по мосту, подивилися, в чому там проблема. За попередніми висновками і тими навіть знімками, які ми робили (вони є збережені на телефоні) – це перенавантаження транспортом від вантажного транспорту, який просто проїжджав по тому мосту зі збільшенням ваги.

Мене теж здивувало, бо були повідомлення Служби автомобільних доріг, де прямим текстом звинувачують, що водії винні в тому, що впав міст. Яким чином? Це дорога національного значення, як ви сказали. Очевидно, що там мають їздити водії, в тому числі й вантажівки.

Знаєте, як вам відповісти на це питання… Сказати, що водії винні? Тут, напевно, співпали дві обставини. Перша – це вік моста: 60 років, і до нього реально ніхто не підходив. І, звичайно, те, що ви сказали – це порушення правил дорожнього руху. Тому що на тому мості стояли обмежувальні знаки. І просто недотримання цих правил дорожнього руху…

Але оті дорожні знаки… Ви ставите дорожні знаки і вважаєте, що ваша функція на цьому виконана? Хто має контролювати, щоби не їхали туди водії?

Взагалі-то, ви розумієте, ми – дорослі люди. Знаки для того є, і правила вуличного руху для того і є.

Тобто це попередження для кого, для водія?

Так, водія, аякже ж. Якщо водій порушує правила дорожнього руху – він повинен бути за це покараний.

Я розумію, але в результаті ми маємо зруйновану інфраструктуру. І хто винен? Водій, який проїхав під знак?

Скажемо, воно все в комплексі. Це сталося за один день, в любому випадку. Ви розумієте, що міст був оглянутий ще рік тому. Коли ми побачили, що міст знаходиться в передаварійному стані, тому ми подали…

Рік тому він був ще в передаварійному?

Він і зараз був у передаварійному, він не був повністю в аварійному стані. Не було такого взагалі, що він був занесений, віднесений до аварійних мостів. Він був у передаварійному стані. В 2020 році після обстеження наших інженерів ми подали його до переліку, що його потрібно робити якнайшвидше, тому що ми бачимо, що є передаварійний стан.

І з 2020 року в грудні місяці відбувся тендер з проектно-кошторисної документації. Проектно-кошторисна документація вже зараз перебуває на стадії майже… Кажу вам ще раз: ми в п’ятницю мали її подати на секцію, щоб вона йшла на експертизу. І от в п’ятницю – збіг обставин, ще сьогодні ми мали це робити.

Тепер будете швидше робити.

Тепер воно буде, напевно, не те що швидше, воно буде навіть нон-стоп, 24/7.

Поясніть ще, будь ласка, питання, яке дуже багатьох цікавить. Цю дорогу капітально ремонтували в 2016-2017 роках, якщо я не помиляюся?

Так, так.

Яким чином зробили дорогу, а міст ні, який уже був в передаварійному стані – 60 років до нього ніхто не дивився… Навіщо робити дорогу, якщо міст може впасти?

Знаєте, я не можу сказати, чому так…

Я розумію, що у вас міняється і керівництво, і співробітники.

Так-так.

Але все-таки за це відповідальність несе Служба автомобільних доріг.

Дивіться, згідний з вами, ніхто з себе ніякої провини не знімає. Все, що стосується нашої відповідальності, – ми її несемо і будемо нести. Але все, що потрібно від Служби автомобільних доріг, ми повністю виконали і повністю зробили.

Це я просто говорю так відверто, тому що до нас надходили звернення на рахунок того моста, ми буквально ще в п’ятницю посилили, виставили ще дублюючі знаки. Там були знаки проїзду тоннажу – ми ще в п’ятницю виставили дублюючі знаки. Була попереджена підрядна організація, яка обслуговує цей міст. Підрядники виїхали туди, подивилися – міст був, повірте мені... У п’ятницю, в суботу, щоби ви зрозуміли, люди йшли святити паску, а ми ще в суботу ліквідовували там невеличку ямковість, щоби подивитися, що сталося, чи все нормально.

Добре, але якщо повернутися до мого питання…

Я якраз хотів це сказати. Проблема є в чому? В нас, якщо взяти загалом, до мостів і шляхопроводів взагалі уваги майже ніхто не звертав протягом цих 30 років незалежності України. Фінансування їх було мінімальне – всі думали, що вони от стоять собі і будуть стояти, і нічого їм не буде бракувати, як кажуть.

Щоб ви розуміли – протягом 2016-2017 років, якщо мені пам'ять не зраджує, в нас тільки відремонтували в країні порядку 40 мостів. І то багато з них так і залишилися довгобудами. І коли робили цю дорогу, я думаю, що десь зекономили і не передбачили кошти на ремонт цього моста.

Зрештою, тому от… Мало того, то керівництво, що тоді було, десь повинно було стукатись, але не завжди є змога достукатися в плані фінансування. Ну, поклали на нього ще два асфальтові шари – може, й обтяжили трошки…

Звичайно.

Може, й так. Хоча там…

А теоретично, хто в таких випадках відповідає? От зараз помінялося керівництво в «Укравтодорі», можна притягнути чиновників, які давали санкцію на такий ремонт, до відповідальності чи ні?

Це я не можу сказати, бо для цього й створюється комісія, слідча група, яка буде розбиратися. Чи були звернення, коли там робили дорогу; чи були обстеження моста в ті часи, коли робили ту дорогу; чи взагалі подавала Служба автомобільних доріг пропозицію щодо ремонту цього моста. Я не можу сказати, не можу точну відповідь дати.

От і попередні 5 років, і вже два роки при новій владі на Львівщині дуже активно ремонтують дороги. Це, з одного боку дуже тішить, але такі випадки дуже насторожують. Ви можете сказати, скільки от таких мостів є у нас під новими дорогами? А в нас багато нових доріг поробили – гарно, капітально ніби, але там є мости. Скільки таких недообстежених мостів або недоремонтованих?

Дивіться, з мостами я вже говорив – що досить велика проблема не тільки у Львівській області, але й по всій країні. Я так і казав: 40 мостів було зроблено за 2016-й, 2017-й, 2018 рік в Україні в цілому.

У Львівській області на сьогоднішній день обстежені всі мости, які перебувають на балансі Служби автомобільних доріг, тому що ми зобов’язані це робити завжди і подавати відомості до Укравтодору. Наші інспектори…

Тобто ви їх, наприклад, щороку перевіряєте…

Обов’язково, звичайно…

Чи частіше?

Ні, ви розумієте, є дорога, яка стоїть на балансі Служби автомобільних доріг. І вона є на експлуатаційному утриманні. По цій дорозі кожен день їздить інспектор, який дивиться, чи ті чи інші проблеми по дорозі – там десь дерева треба, там десь поправити треба бар’єрне огородження, там десь треба ямковість ліквідувати. І під час цих, скажемо, обстежень ми так само дивимося на мостові переходи – все, що належить до наших, скажемо, повноважень, до наших експлуатаційних робіт…

І скільки таких мостів у нас є?

У нас проблематичних мостів є 52.

Це те, що називається передаварійний стан чи вже аварійний?

Ну вони, якби, скажемо, на сьогоднішній день визнані в незадовільному стані. Вони у незадовільному стані. Скажу відверто, з них 9 є в передаварійному стані, 9 мостів у дуже поганому стані. Ми всі оті мости подали. Ще вам скажу більше – що цього року львівська Служба планує розпочати будівництво і ремонтні роботи на 20 мостових переходах.

У тому числі і на цих дев’яти, які…

Так, так, обов’язково.

А ці мости можуть бути якось помічені, що це аварійні мости?

Звичайно, я ж вам кажу – ми ставимо, по-перше…

Ви ставите «не можна їхати габаритному транспорту».

Ні-ні-ні, не тільки…

А що?

Стоїть табличка, де пише: «Міст перебуває в аварійному стані. Будьте обережні, не проїжджайте його». Стоїть обмеження швидкості й обмеження для вантажного транспорту. Якщо міст у передаварійному стані, то проїзд великогабаритного транспорту заборонений.

А чому, якщо є така критична ситуація, ці мости не закривають?

Розумієте, це процес не одного дня і не двох днів – перекрити чи закрити дорогу. Але справа у тому, що нема таких кричущих... Де є справді такі кричущі моменти – то, звичайно, було би сто відсотків перекриття доріг, то навіть не обговорюється. Де ми бачимо, що там справді є загроза небезпеки, загроза обвалу чи ще щось – Служба зразу ж звертається про призупинення, закриття руху. То навіть не обговорюється.

Я, може, наведу такий вам приклад. Ви знаєте в’їзд до Трускавця з боку Дрогобича – там з’явилося карстове провалля, є великий ризик, що там обвалиться дорога. Після того, як воно з’явилося, її обгородили, ніхто може з тиждень не їздив, якісь блоки поставили. Але потім ті блоки повідсували, і зараз там їздять всі автомобілі, які йдуть через Трускавець, громадський транспорт…

Я вам скажу про цю дорогу, де ви кажете, що ставили блоки на тиждень – то на цій дорозі шість разів ставили блоки. Мало того – їх зварювали арматурами. Це свідчить насамперед про нашу «вихованість», про наше, скажемо, дотримання правил руху. Уночі ті блоки були розтягнуті один раз, другий…

Значить 10 разів треба зварювати, 20 разів треба це робити…

Повірте, ми це робимо, попереджуємо…

Ви цього не робите точно, я іноді буваю у Трускавці.

Ні, ми…

І сліду тих блоків нема.

Те, що ми можемо забезпечити – ми забезпечуємо. Зрештою, десь просимо…

Тут ідеться мова, що Служба автомобільних доріг – ну, ми не всесильні. Це повинно бути в комплексі з Національною поліцією, ще з деякими органами, які повинні це робити в комплексі. Насамперед з місцевою владою, яка повинна десь інформувати мешканців, що проїзд небезпечний, що туди не можна їздити. Легше знайти одну якусь персону і з когось робити винного.

Я розумію. Але якщо це дорога на вашому утриманні, то ви це й маєте робити – добиватися в місцевої влади чи в поліції. А якщо вони не реагують, то завжди можете показати пальцем – вони не реагують.

Що від нас стосується, то ми справді робимо. Десь там, не хочу кривити душею, десь може справді якісь питання пропускаємо. Але стараємося все, що стосується безпеки людей, безпеки руху, стараємося виконувати всі наші функції.

Дякую, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні у студії ZAXID.NET LIVE був заступник начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Станіщук. Мене звати Олег Онисько, дякую, що читаєте і дивитесь ZAXID.NET.

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