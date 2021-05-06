У селі Гайок демонтовали частину мосту, що обвалився 3 травня

Служба автомобільних доріг Львівської області розробила схему об’їзду зруйнованого мосту у селі Гайок на дорозі Н-17 Львів–Радехів–Луцьк. Для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок розробили дві окремі схеми об’їзду аварійної ділянки дороги. У четвер, 6 травня, схеми обїзду затвердила поліція.

Як повідомили ZAXID.NET у Службі автомобільних доріг Львівської області, автомобілі масою менше 5 тонн об'їжджатимуть аварійну ділянку траси Львів–Радехів–Луцьк через Червоноград, Великі Мости, Добротвір. Протяжність цього об’їзду становить 78,9 км, що на 54 км довше ніж пряма дорога зі Львова у Луцьк.

Вантажні автомобілі об’їжджатимуть міст у селі Гайок через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова. Протяжність об’їзду становить 103 км, а це на 31 км довше прямої дороги.

У Службі автодоріг повідомляють, що стан доріг, якими тимчасово об’їжджають аварійну ділянку дороги Львів-Радехів-Луцьк перебувають в задовільному стані.

Нагадаємо, у понеділок, 3 травня, у селі Гайок неподалік Кам'янки-Бузької провалився міст через річку Західний Буг. Наразі проїзд цією трасою до Радехова заблокований. Об'їзд на Луцьк можливий трасами Жовква–Червоноград або Буськ–Лопатин. Міст у селі Гайок збудували у 1960 році і відтоді жодного разу не ремонтували. 4 травня на мості розпочали протиаварійні роботи, реконструкцію зруйнованого моста планують завершити до кінця 2021 року. Служба автомобільних доріг Львівської області планує встановити тимчасову конструкцію для проїзду цієї ділянки. Протягом 5 травня аварійний міст розібрали.