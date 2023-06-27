Будівництво моста тривало майже два роки

У середу, 28 червня, відкриють для руху транспорту новий міст над річкою Західний Буг на дорозі Н-17 Львів-Радехів-Луцьк у селі Гайок. Старий міст на цій ділянці траси був в аварійному стані і обвалився два роки тому.

«Будівельні роботи на мостовому переході через річку Західний Буг поблизу села Гайок на автомобільній дорозі Н-17 Львів-Радехів-Луцьк майже завершено і від завтра 28 червня з 14:00 ця ділянка автошляху буде доступна для проїзду легкових автомобілів, а також громадського транспорту», – повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

Дорожники зазначили, що вантажний транспорт ще деякий час об’їжджатиме цю ділянку до влаштування на мості верхнього шару асфальтобетону.

На новому мості є дві смуги для руху транспорту, хідники та відбійники (фото САД)

Старий аварійний міст через річку Західний Буг на цій трасі обвалився у травні 2021 року. Через кілька місяців там облаштували тимчасовий міст та почали будувати новий.

Вартість будівництва нового 32-метрового моста становила 166,4 млн грн. Роботи виконувала ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл». На новому мості є дві смуги руху, хідники та відбійники. Відповідно до проекту, ним зможе їздити громадський транспорт, легкові автомобілі, а також вантажівки вагою до 40 тонн.