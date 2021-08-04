За кілька днів долрожники відкриють проїзд тимчасовим мостом через річку Західний Буг

На Львівщині почали будувати новий міст через річку Західний Буг на дорозі Н17 Львів – Радехів – Луцьк Новий міст будуватимуть замість зруйнованого у травні 60-річного шляхопроводу, який обвалився на початку травня.

Речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар повідомив ZAXID.NET, що на об’єкті розпочали підготовчі роботи. Зокрема завершується будівництво тимчасового моста, яким зможе користуватися транспорт на час будівництва основного шляхопроводу.

«У найближчі кілька днів забезпечимо рух по тимчасовому мосту через річку Західний Буг на дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Також розпочинаємо ремонтні роботи на основному мосту і як повідомляли раніше, його повноцінне відновлення та реконструкція будуть здійснені в оптимально короткі строки», – повідомив у середу, 4 липня, керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Вартість будівництва основного 32-метрового моста становить 166,4 млн грн. Роботи виконує ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл». Новий міст матиме по одній смузі руху в кожну сторону, хідники та відбійники. Ним зможе їздити громадський транспорт, легкові автомобілі, а також вантажівки вагою до 40 тонн.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у селі Гайок, що неподалік Кам’янки-Бузької, провалився міст через річку Західний Буг. Міст перебував у аварійному стані і його планували ремонтувати цьогоріч. Служба автомобільних доріг Львівщини розробила дві різні схеми об’їзду зруйнованого мосту для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок. Зокрема, автомобілі масою менше 5 тонн об’їжджають аварійну ділянку траси через Червоноград, Великі Мости, Добротвір, а вантажні автомобілі – через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова. Тут зробили пішохідний перехід та тимчасовий об’їзд​ для громадського транспорту.

Відкрити проїзд тимчасовим мостом обіцяють за кілька днів. Новий основний міст будуватимуть до кінця наступного року.