За новою схемою обласні перевізники курсуватимуть із 12 травня

Львівська ОДА погодила з перевізниками, що виконують обласні рейси, схему об’їзду аварійного моста, що обвалився на трасі Львів – Радехів – Луцьк у селі Гайок. За цією схемою автобуси почнуть курсувати вже з середи, 12 травня.

Як пояснив ZAXID.NET заступник голови ЛОДА Юрій Бучко, обласні автобуси доїжджатимуть до обваленого моста, де пасажири зможуть перейти його пішохідним переходом, який облаштували 9 травня. З іншої сторони річки Західний Буг пасажири зможуть пересісти на автобус цього самого рейсу.

«Перевізник розділить маршрут на дві частини. Є такі перевізники, в яких достатньо транспорту, щоб розділити його на два рейси, а в деяких – ні. Тому ці перевізники зменшать загальну кількість транспорту на маршруті», – розповів Юрій Бучко.

Він додав, що за цією схемою їздитимуть лише обласні маршрути, маршрут яких пролягав через міст. Вартість проїзду при цьому не зміниться, однак пасажирам доведеться платити двічі – під час посадки та після пересадки. Тариф розділять пропорційно, залежно від кілометражу проїзду. Міжобласні автобуси їздитимуть за затвердженою Службою автодоріг у Львівській області схемою – через Буськ, Лопатин і Радехів.

Крім цього, Служба автодоріг має до кінця травня збудувати тимчасовий міст, яким зможе їздити транспорт на час реконструкції основного моста. За словами Юрія Бучка, його протяжність становитиме до 100 м.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у селі Гайок неподалік Кам’янки-Бузької провалився міст через річку Західний Буг. Міст перебував у аварійному стані і його планували ремонтувати цьогоріч. Упродовж 5 травня аварійний міст розібрали.

Служба автомобільних доріг Львівщини розробила дві різні схеми об’їзду зруйнованого мосту для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок. Зокрема, автомобілі масою менше 5 тонн об’їжджатимуть аварійну ділянку траси через Червоноград, Великі Мости, Добротвір, а вантажні автомобілі – через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова.