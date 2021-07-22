У селі Гайок біля Кам’янки-Бузької дорожники завершують облаштовувати тимчасову переправу через річку Західний Буг. Робітники ще мають змонтувати основу і поставити її на опори. Кажуть, на це потрібно ще два тижні. Тимчасовий міст буде односмуговим, з хідниками для пішоходів. По ньому дозволять рух легким вантажівкам і автобусам.

Від травня і місцеві мешканці, і пасажири громадського транспорту змушені пішки долати засипану переправу через Західний Буг. Деякі водії автобусів довозять людей до мосту, інші ж залишають за кілометр від іншої маршрутки, яка очікує на пасажирів на іншому березі. Та навіть це швидше, ніж об’їжджати автівкою, кажуть пасажири.

«Люди йдуть сюди, автобуси чекають із того боку, через міст переходять, злізають, проходять і їдуть автобусом. Та гірше стало. Тепер треба два рази пересідати. Але якось добираються», – пояснив місцевий мешканець Ярослав.

«Ми перший раз так їдемо, завжди машиною об'їжджаємо через Буськ або Червоноград. Цього разу довелося ось такий шлях пройти. На півгодини треба довше їхати до Львова, ще й незручно», – додає пасажирка Світлана.

Тому через Західний Буг будують тимчасову переправу. Робітники кажуть, що вийшли на фінішну пряму. Зараз встановили перші берегові опори.

«Ми ставимо труби в яму біля котловану, а потім робочі вже дивляться і виставляють трубу, щоб вона рівно була», – розповів про робочі процеси кранівник Володимир Стопарик.

«Ми влаштували першу опору, з тої сторони влаштовуємо другу опору, а потім ми збираємо з отих конструкцій міст довжиною 32 метри», – пояснив інженер компанії «Онур» Володимир Подільник.

Складену конструкцію двома великими кранами поставлять на опори. Після чого облаштують доїзд. Новий міст буде односмуговий та з хідниками для пішоходів.

«Вантажопідйомність мосту близько 40 тонн, таким чином зможе рухатися не лише легковий транспорт, а також невеликі вантажівки і, що дуже важливо, громадський транспорт: автобуси, школярики», – описує тимчасову переправу речник Служби автодоріг Львівщини Іван Бондар.

Тимчасову переправу відкриють за два тижні. Опісля почнуть реконструкцію старого мосту. Його мають відновити до кінця року.

Нагадаємо, у травні на трасі біля Кам'янки-Бузької провалився міст через Західний Буг. Тут зробили пішохідний перехід. Також було прийнято рішення про облаштування тимчасового проїзду у селі Гайок.

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