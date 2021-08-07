Так виглядає облаштований тимчасовий переїзд через річку Буг

У суботу вранці, 7 серпня, Служба автомобільних доріг повідомила, що вже завершила облаштування тимчасового мосту через річку Західний Буг на дорозі Львів - Радехів - Луцьк. Рух транспорту через міст у селі Гайок відновлять до 15:00.

Як повідомили у Службі автодоріг, через тимчасовий міст у реверсному порядку зможуть їхати легкові автомобілі, громадський транспорт, а також невеликі вантажівки із загальною масою не більше 12 тонн та висотою кузова до 3 метрів.

Тимчавий міст облаштували поруч із обваленим. Нагадаємо, у травні у селі Гайок неподалік Кам'янки-Бузької провалився міст через річку Західний Буг. Через це проїзд трасою зі Львова до Радехова і до Луцька став заблокованим.

До слова, на початку серпня вже почалося будівництво новового мосту.