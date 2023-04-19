Трасу розширять за межами населених пунктів

На трасі міжнародного сполучення, що веде до кордону з Європейським Союзом, збудуть ще одну смугу руху. Йдеться про ділянку автошляху М-09 від Львова до Рави-Руської. Гроші на будівництво надасть Європейський банк реконструкції та розвитку. Рух на цій ділянці, відповідно, реорганізують.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області, дорогу від обласного центру до кордону капітально відремонтують і збудують додаткову, третю, смугу руху майже на всій протяжності дороги. Це допоможе частково вирішити проблему із заторами у напрямку кордону, де вантажівки часто блокують рух.

«Через блокування морських перевезень, зосередження логістики на автомобільні дороги та, відповідно, суттєве збільшення транспортного потоку на дорогах західного регіону виникла гостра необхідність у розширенні дороги. Через збільшення автоперевезень на ділянці під’їзду до пункту пропуску Рава-Руська – Гребенне утворюються черги великовагового автотранспорту довжиною до 15-20 км, а при пікових навантаженнях і більше», – пояснив керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.

Зараз дорога має дві смуги руху. Через перевантаженість траси вантажівки займають не лише кілометрову ділянку безпосереднього під’їзду до митниці, а часто й праву смугу проїзної частини, що суттєво ускладнює рух, призводить до блокування і заторів. Торік для відстою великовагового транспорту на узбіччі автомобільної дороги побудували майданчик, однак це повністю не вирішило проблеми.

У середу, 19 квітня, між Львівською обласною військовою адміністрацією, Рава-Руською міською радою та Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області підписали меморандум. Також проконсультувались з представниками розробників проекту.

Під час капітального ремонту дороги заплановано збудувати додаткову смугу руху із зміною напрямків поза межами населених пунктів; постелити нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи, облаштувати узбіччя та відремонтувати усі штучні споруди. У межах населених пунктів на трасі влаштують дощову каналізацію, тротуари, освітлення, зупинки громадського транспорту.

На ділянці Львів – Жовква, де інтенсивність руху сягає 19 тис. авто на добу, планують влаштувати острівець безпеки, де встановлять бар’єрне огородження для розмежування зустрічних потоків.

«Будівництво додаткової смуги буде за межами населених пунктів. Нам це дозволяють узбіччя. Додаткову смугу влаштуємо із зміною напрямків: на окремих ділянках почергово буде влаштовано смугу частково в одному напрямку, частково в іншому. У межах населених пунктів не заплановано викупляти приватні ділянки. Також обговорюється облаштування велосипедних доріжок вздовж траси», – уточнила ZAXID.NET речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Оксана Богуш.

Капітальний ремонт ділянки автодороги М09 від Львова до Рави-Руської профінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. До кінця весни планується завершити напрацювання проекту.